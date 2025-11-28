Crece el uso de materiales alternativos en la construcción: madera, steel framing y paneles ecológicos ganan terreno

La construcción marplatense avanza hacia métodos más eficientes y sostenibles, impulsados por nuevos materiales.

Durante décadas, el ladrillo y el hormigón dominaron el paisaje constructivo de Mar del Plata. Pero esa hegemonía empieza a ceder terreno: la suba de costos, la búsqueda de eficiencia energética y la llegada de nuevas tecnologías impulsaron la adopción de materiales alternativos como la madera laminada, el steel framing y los paneles SIP (Structural Insulated Panels).

Las estructuras de acero liviano marcan el ritmo de una nueva era constructiva basada en rapidez, eficiencia y menor impacto ambiental.

Estos sistemas permiten acortar los tiempos de obra hasta un 50%, reducir el volumen de residuos y mejorar el aislamiento térmico, lo que se traduce en viviendas más eficientes y confortables. En la ciudad ya existen proyectos piloto en barrios como Rumencó, Sierra de los Padres y distintos sectores de la zona norte, donde estudios de arquitectura trabajan con modelos híbridos que combinan estructura tradicional con componentes livianos.

“El cambio llegó para quedarse”, afirman desde el Colegio de Arquitectos Distrito IX.

Hoy construir liviano, sustentable y rápido es tendencia.

Un cambio cultural en marcha

La adopción de materiales alternativos no responde solo a la cuestión económica. También hay un cambio cultural vinculado al diseño, la sustentabilidad y la forma en que se proyectan las viviendas.

La madera laminada se convierte en una de las alternativas más elegidas para estructuras rápidas y sustentables.

Las nuevas generaciones buscan casas más flexibles, eficientes, con mejor comportamiento térmico y con menor impacto ambiental. Y los desarrolladores marplatenses acompañan esta demanda con propuestas que combinan estética contemporánea y desempeño técnico.

“La elección de buenos materiales es clave para el éxito de una obra, y por eso muchos estudios locales están explorando nuevas soluciones que antes parecían lejanas”, explican arquitectos que trabajan en el sector.

Los materiales que más crecen

A continuación, una mirada sobre los sistemas y materiales alternativos que están ganando terreno en la ciudad.

Steel framing

Estructura de acero galvanizado

Montaje rápido y preciso

Alta eficiencia energética

Menor peso y menor demanda de cimientos

Cada año suma más adeptos, sobre todo en viviendas unifamiliares de gama media y alta.

Madera laminada encolada (MLE)

Diseño cálido y estético

Gran resistencia estructural

Material renovable con baja huella de carbono

Ideal para obras rápidas o modulares

Se está usando en techos, entrepisos y estructuras híbridas.

Paneles SIP

Núcleo aislante + capas rígidas

Excelente aislamiento térmico y acústico

Reducción del tiempo de obra

Muy usados en ampliaciones y viviendas modulares

Paneles SIP listos para montaje, una solución que combina aislamiento térmico y rapidez constructiva.

Una tecnología que acelera los tiempos de obra y mejora el rendimiento térmico.

Los materiales sustentables más elegidos en Mar del Plata

Además de los sistemas constructivos, también crece el uso de materiales alternativos con foco ecológico:

Ladrillos biológicos

Fabricados a partir de microalgas, bagazo de caña u otros materiales orgánicos. Son más livianos, resistentes y con una huella de carbono muy inferior al hormigón tradicional.

Aislantes ecológicos

Hechos de cáñamo, lino o algodón reciclado, ofrecen mejor aislamiento térmico y acústico. Son biodegradables y mantienen temperaturas estables, lo que reduce el consumo energético.

Acero reciclado

Usa chatarra metálica como materia prima, garantizando la misma resistencia que el acero virgen pero con una reducción significativa de emisiones de CO₂. Muy utilizado en steel framing.

Granito líquido

A base de virutas de mármol y resinas. Permite crear superficies firmes y estéticas, ideal para terminaciones, mesadas y revestimientos.

Una tendencia que seguirá creciendo

El mercado marplatense se encuentra en un punto de inflexión: cada vez más obras eligen materiales alternativos por velocidad, estética y eficiencia. Y los estudios coinciden en que esta tendencia recién empieza.

El futuro es híbrido: combinaciones entre madera, paneles, steel framing y hormigón según la necesidad del proyecto

En una ciudad donde la construcción es motor económico, la llegada de estos materiales abre la puerta a una nueva forma de construir: más rápida, más sustentable y con mejores resultados energéticos.