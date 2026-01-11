Mauricio Macri y Juliana Awada se separan tras más de 15 años de relación

Luego de más de 15 años de relación, Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse de común acuerdo antes de finalizar el año pasado, aunque compartieron juntos las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en familia.

La pareja contrajo matrimonio civil el 16 de noviembre de 2010 y tienen una hija en común, Antonia, quien tiene 14 años. Fuentes cercanas a ambos confirmaron que la separación se produjo en buenos términos, a pesar de que en los últimos meses se habían intensificado los rumores sobre una posible crisis debido a viajes y apariciones públicas por separado. Sin embargo, Awada había negado cualquier conflicto.

Tras la confirmación de la separación, Juliana Awada decidió continuar sus vacaciones en la Patagonia acompañada por su familia, mientras que Mauricio Macri tiene previsto un viaje a Europa.

Macri y Awada se conocieron en septiembre de 2009 en un gimnasio ubicado en Barrio Parque, cuando el ex mandatario era jefe de Gobierno porteño. Un año después, en 2010, formalizaron su unión. Además de Antonia, Awada es madre de Valentina, fruto de un matrimonio anterior, y Macri es padre de tres hijos de una relación previa.

Durante su presidencia, Macri destacó en varias ocasiones el papel fundamental que tuvo Awada en su vida privada. En una de sus declaraciones, la definió como “la hechicera”, recordando: “A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a Olivos, yo me olvidaba. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble. En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente”.