El paraíso oculto de la Costa Atlántica con menos de 1000 habitantes ideal para una escapada

En la Costa Atlántica existe un pequeño paraíso marino que cuenta con menos de mil habitantes y resulta ideal para desconectar de la rutina urbana. Se trata de La Caleta, una localidad ubicada estratégicamente entre Mar de Cobo y Santa Clara del Mar, a solo 25 kilómetros de Mar del Plata. Este destino conserva playas vírgenes y un entorno natural donde predominan los árboles, los médanos dorados y una paz absoluta para los visitantes.

El paisaje del pueblo se caracteriza por sus bosques de pinos y viviendas de estilo rústico que se integran armoniosamente con la geografía costera del lugar. Entre sus principales atractivos destacan los atardeceres espectaculares sobre el mar, una vista privilegiada que no suele apreciarse en las grandes ciudades debido a la edificación. Los turistas pueden disfrutar de caminatas por la orilla, paseos en bicicleta y visitas al pintoresco Arroyo de los Cueros durante su estadía.

Las playas no suelen estar atiborradas de viajeros.

Las principales actividades en La Caleta

La oferta gastronómica y cultural se concentra en puntos clave como el restaurante Peixe, reconocido por su pesca del día, y el Anfiteatro Municipal con obras veraniegas. Es un refugio habitado por familias y artesanos donde no existen los ruidos molestos ni el movimiento comercial excesivo, garantizando un descanso profundo. Además, la cercanía con otros centros turísticos permite realizar escapadas cortas sin perder la atmósfera que define a esta pequeña villa.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Autovía 2 hacia Mar del Plata y luego desviarse por la Ruta Provincial 11. El trayecto de 400 kilómetros demanda unas cinco horas de viaje, aunque también es posible arribar utilizando servicios de micro o el tren convencional. Una vez en las terminales cercanas, un breve viaje en remís deposita al viajero en este rincón bonaerense donde el tiempo parece detenerse frente al océano.