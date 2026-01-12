Kicillof habló de la ola de violencia en Mar del Plata y apuntó contra Milei: “Sin Estado no hay seguridad”

El gobernador Axel Kicillof aseguró estar viendo con “mucha preocupación” la ola de violencia en Mar del Plata, que culminó con tres asesinatos en tres días, en el marco de una visita a Miramar, donde apuntó contra el gobierno de Javier Milei por el desfinanciamiento de áreas como la seguridad.

“La falta del gobierno nacional se nota en todo: se nota en rutas, se nota, por supuesto, en instrumentos e inversiones en materia de seguridad”, sostuvo el mandatario bonaerense al ser consultado por la prensa sobre cómo observa la seguidilla de crímenes en la ciudad y qué respuestas se dan desde el Estado ante ese escenario.

“Invirtiendo más, con presencia del Estado, repito la palabra para que se entienda bien: sin Estado no hay seguridad”, dijo Kicillof sobre la intervención que considera necesaria, en una respuesta en la que por momentos se apartó del tema estrictamente vinculado a la seguridad y mencionó distintas políticas provinciales en materia turística, sanitaria y educativa.

“Estuvimos el otro día lanzando el Operativo Sol, en términos de esfuerzo de la provincia de Buenos Aires. Es el más grande de la historia. El Operativo Sol a Sol cuenta con 20.000 efectivos, hemos traído 200 patrulleros e incluye actividades que no tienen que ver solo con la seguridad estrictamente policial, sino que también participa el área de Salud, con postas sanitarias en toda la provincia de Buenos Aires”, remarcó sobre el tradicional operativo de seguridad de verano.

Tres homicidios en tres días: Mar del Plata sacudida por la violencia.

En ese marco, diferenció el rol de su gobierno y el de la administración nacional, con un reclamo reiterado por el desfinanciamiento de áreas estratégicas y el ahogo presupuestario hacia la Provincia. “En un fin de año complicado por la situación económica general, estamos gastando muchísimo sin apoyo, sin asistencia del gobierno nacional, en lo concreto y en lo financiero, sobre todo”, apuntó Kicillof.

“Así que estamos tratando de sustituir y recomponer lo que el Gobierno Nacional, entre el problema económico y la ausencia del Estado, todo el tiempo se agrava”, añadió.

Sobre los tres homicidios ocurridos en los últimos días en el marco de conflictos personales, el gobernador concluyó que “es algo que todos vemos con mucha preocupación”, mientras cuestionó lo que definió como un “Estado nacional ausente”, al que acusó de estar “borrado, festejando invasiones, tomando deuda, lo de siempre, lo de siempre, y sometiéndose, por supuesto, a los dictados del gobierno de Trump”.