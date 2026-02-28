El santuario de fe que atrapa a los visitantes de Mar del Plata con la imagen de la Virgen

La Gruta de Lourdes en Mar del Plata es un santuario católico ubicado en la zona del Puerto, inspirado en la famosa gruta francesa de Lourdes. Inaugurada en 1937 sobre terrenos donados a las Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia, el espacio combina oración, naturaleza y paz en medio de la ciudad. Su construcción ocupa una manzana delimitada por 12 de Octubre, Don Orione, Magallanes y Alvear, sobre una loma que permite vistas amplias del entorno portuario.

El diseño de la gruta incluye rampas en forma de herradura que representan el Vía Crucis y los Misterios del Rosario, convergiendo en la cima donde se ubican una capilla cubierta, una pequeña gruta iluminada por velas y la tradicional Ciudad Mecánica de Belén en miniatura. El lugar ofrece un recorrido espiritual y un oasis de silencio y contemplación para creyentes y turistas, preservando un ambiente de recogimiento en plena urbe.

La historia del santuario está ligada a sor Concepta Ghersi, conocida como “la mamma”, quien impulsó la construcción del templo en homenaje a la Virgen de Lourdes. El proyecto se concretó gracias a la donación de Norberto Peralta Ramos, sobre una antigua cantera, y se vincula además con la labor educativa del Colegio de la Inmaculada Concepción, fundado por las religiosas en la comunidad portuaria.

La advocación de Nuestra Señora de Lourdes remite a las apariciones que Bernadette Soubirous presenció en 1858 en Francia. La gruta marplatense recrea esos relatos, incluyendo la vertiente de agua que recuerda el manantial que brotó milagrosamente aquel 25 de febrero, convirtiéndose en símbolo de fe y peregrinación. Desde entonces, el santuario local se ha consolidado como un punto de devoción y contemplación para la ciudad.