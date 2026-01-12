El dólar oficial cerró al alza en otra rueda volátil: a cuánto cerró este lunes 12 de enero

El dólar oficial se dio vuelta sobre el cierre y subió este lunes, luego de terminar la primera semana del año a la baja, ante el regreso de las compras de reservas del Banco Central (BCRA) y el pago de deuda a los bonistas por un monto de u$s4.200 millones.

Este lunes el dólar mayorista avanzó $2,50 y se ubicó en los $1.467,50. El techo de la banda del tipo de cambio mayorista volvió a ubicarse en el 5%.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.482,33 para la venta.

En tanto, el dólar blue operó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta.

El dólar CCL cotiza a $1.524,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.1%. El dólar MEP opera a $1.487,19 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.523,45.