El Concejo Deliberante definió las presidencias de comisiones y se prepara para recibir el Presupuesto 2026

Con la presidencia de Recalt, el Concejo se encamina para comenzar a discutir el Prespuesto 2026.

En un debate siempre tenso y que esta vez se extendió más de lo habitual, el Concejo Deliberante finalmente definió el reparto de las 13 comisiones y se conocieron los nombres de los ediles que quedarán a cargo de cada una de ellas.

Para formalizar el acto de composición, el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, convocó este miércoles a la reunión constitutiva de cada una de las comisiones, donde se conocerá la integración total de cada una de ellas. El acto comenzará a las 10 hs con la Comisión de Legislación, prosiguiendo cada 20 minutos con las restantes 12.

Con la garantía de una mayoría que le permitirá controlar todas las instancias del órgano deliberativo, el oficialismo que integran el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica se quedó con la presidencia de las comisiones más relevantes, aquellas por donde pasan los expedientes más sensibles.

El radical Ariel Bordaisco tendrá a su cargo la más importante de todas las comisiones, la de Legislación, encargada del control de legalidad de todos los proyectos y una instancia a la que se suele girar la gran mayoría de las iniciativas. El exsenador provincial ratifica así un rol protagónico en su regreso al Concejo, del que supo ser presidente durante el primer tramo del gobierno de Guillermo Montenegro, entre 2019 y 2021.

El radical Bordaisco presidirá la estratégica comisión de Legislación.

Otra comisión clave es la de Hacienda, que en este caso será presidida por Marcelo Cardoso, del bloque Vamos Juntos, uno de los dirigentes más cercanos al intendente interino Agustín Neme. La designación también confirma la confianza que el gobierno deposita en el exsubsecretario de Inspección General, en un oficialismo que carece de liderazgos definidos.

En un segundo orden de relevancia, el interbloque oficialista también se garantizó la presidencia de otras comisiones estratégicas. Fernando Muro (PRO) estará al frente de Obras, por donde pasan los expedientes vinculados a autorizaciones de obras privadas a través de excepciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT). En tanto, Guido García conducirá Movilidad Urbana, comisión que tendrá el desafío de tratar el pliego para la licitación del transporte público de pasajeros. El concejal de la Coalición Cívica es autor del proyecto de ordenanza que busca autorizar el funcionamiento de aplicaciones de transporte, resistidas por entidades de taxistas y remiseros.

Las otras cuatro comisiones presididas por oficialistas son Turismo, a cargo de la libertaria Noelia Ríos; Ambiente, que conducirá Vanesa Benavídez (La Libertad Avanza); Deportes, presidida por el radical Ricardo Liceaga Viñas; y Seguridad, a cargo de Florencia Ranellucci (PRO).

Cardoso en sus épocas de funcionarios, brindando un informe al Concejo. Ahora será el encargado de coordinar del debate del Presupuesto 2026.

Por su parte, la oposición presidirá las cinco comisiones restantes, todas de menor trascendencia política. Unión por la Patria tendrá a su cargo Salud, con Diego García, y Derechos Humanos, con Valeria Crespo. Acción Marplatense conducirá Género, con Eva Ayala, y Educación, con Melisa Centurión. Finalmente, el massista Juan Manuel Cheppi presidirá Industria.

Con la integración de las comisiones ya resuelta, el Concejo Deliberante quedó en condiciones de comenzar a tratar los expedientes que tiene en agenda. Sin embargo, el más relevante en esta primera etapa será el Presupuesto 2026, que este viernes será presentado por el intendente interino Agustín Neme.

El 16 de enero vence la tercera prórroga solicitada por el Ejecutivo y, si bien no fue confirmado oficialmente, todo indica que el Cálculo de Recursos y Gastos finalmente será elevado para su consideración por los concejales. Junto al presupuesto también se adjuntarán las ordenanzas Fiscal e Impositiva, donde tendría continuidad la Tasa Vial, pese a las resistencias del bloque libertario.