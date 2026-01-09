Del “vamos por todo” al acuerdo: se impuso la línea dialoguista en el reparto de comisiones del Concejo

A un mes de la asunción de los nuevos concejales, la Comisión de Labor Deliberativa llegó a un acuerdo en el reparto de cargos en las comisiones del Concejo Deliberante. Finalmente, se impuso la línea dialoguista, luego de que el sector más intransigente del oficialismo avanzara con el control absoluto de la Mesa Directiva y buscara replicar esa postura en las presidencias de las comisiones.

Tal como se preveía a partir de la alianza entre el PRO, La Libertad Avanza y la UCR, el oficialismo tendrá mayoría en las 13 comisiones, lo que le permitirá extender a esos ámbitos el control que ya ejerce en las sesiones. Sin embargo, se abrió un espacio para la oposición, que presidirá cinco comisiones, aunque las más relevantes quedarán bajo la conducción de concejales alineados con el gobierno de Agustín Neme.

La resolución a la que finalmente llegó la Comisión de Labor Deliberativa en las últimas horas fue el resultado de una disputa interna dentro del oficialismo, entre una línea impulsada por el sector más confrontativo del PRO y otra más dialoguista del gobierno, en la que se incluye al propio presidente del cuerpo, el libertario Emiliano Recalt.

El Concejo encarrila su funcionamiento y ahora espera por el Presupuesto 2026.

Los primeros apuntaban a darle continuidad a una estrategia que, a contramano de lo que ocurre históricamente, desconoció el reparto de cargos de la Mesa Directiva según los resultados de las últimas elecciones. En ese esquema, a Fuerza Patria le hubiera correspondido la Vicepresidencia Primera y a Acción Marplatense la Vicepresidencia Segunda, algo que finalmente no ocurrió.

En una sesión que generó fuerte polémica el pasado 9 de diciembre, el oficialismo se quedó con todos los cargos de la Mesa Directiva: además de la presidencia en manos de Recalt, ubicó a Gabriel Azcoitía en la Vicepresidencia Primera, cuarto puesto en las elecciones con la lista Nuevos Aires de la UCR, y a Florencia Ranellucci en la Vicepresidencia Segunda, dirigente del PRO e integrante de la lista de La Libertad Avanza.

El oficialismo se garantiza el control de las comisiones clave

De acuerdo con una resolución que será publicada oficialmente, el interbloque oficialista presidirá 13 comisiones, entre ellas las más importantes para el funcionamiento cotidiano del Concejo y por donde transitan los expedientes más sensibles.

El PRO quedará a cargo de Hacienda, Obras y Seguridad, tres áreas clave por donde comenzará a discutirse el Presupuesto 2026 y donde se tratan, además, las ordenanzas vinculadas a excepciones para la construcción de edificios. La comisión de Seguridad estaba hasta ahora en manos de Acción Marplatense, por lo que el PRO podrá limitar el margen de acción de un ámbito donde eran frecuentes los cuestionamientos al gobierno local.

La oposición presidirá cinco comisiones, aunque el oficialismo tendrá mayoría en todas.

Por su parte, La Libertad Avanza presidirá Turismo y Ambiente, mientras que la UCR estará al frente de Deportes y Legislación, esta última considerada la más relevante de todas las comisiones, ya que prácticamente todos los expedientes pasan por allí. Finalmente, la Coalición Cívica conducirá Movilidad Urbana, donde busca impulsar un proyecto propio para regular y habilitar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte.

En contrapartida, la oposición presidirá comisiones de menor peso político, aunque con temáticas relevantes para la ciudad. Unión por la Patria estará al frente de Salud y Derechos Humanos; Acción Marplatense conducirá Educación y Género; y el Frente Renovador presidirá la comisión de Industria.

Tras la confirmación del reparto según bloques, ahora se espera que cada uno confirme los nombres propios de los concejales que quedarán a cargo de las presidencias.