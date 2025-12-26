Alerta sanitaria: Anmat prohibió productos de limpieza por graves irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición inmediata de uso, comercialización, distribución y publicidad de una serie de productos de limpieza y desinfección tras detectar graves irregularidades sanitarias durante una inspección oficial.

La decisión quedó formalizada a través de la Disposición 9289/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio.

La investigación fue llevada adelante por el Servicio de Domisanitarios, que inspeccionó a la firma Wohr Rubén Alberto, con domicilio en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe. Allí se constató la existencia de productos sin registro ante Anmat, otros con rótulos que no coincidían con los autorizados y una ausencia total de trazabilidad, lo que derivó en la apertura de un sumario sanitario y una prohibición de alcance nacional.

Entre los productos alcanzados por la medida se encuentran varios de uso habitual en hogares y piletas, comercializados bajo la marca “Wohr Química”, como limpiadores, desinfectantes y químicos para el tratamiento de agua.

Las inspecciones también revelaron que algunos envases carecían de leyendas obligatorias, mientras que otros no informaban datos básicos de registro, incumpliendo la normativa vigente.

Desde Anmat advirtieron que la fabricación y circulación de productos ilegítimos representa un riesgo sanitario inaceptable, ya que impide ejercer un control efectivo sobre su composición, seguridad y correcta utilización.

Finalmente, las prohibiciones fueron comunicadas a distintos organismos, entre ellos la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, la Dirección de Gestión de Información Técnica y la Coordinación de Sumarios, además de ser notificadas a las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.