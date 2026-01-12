La defensa de los clubes por la transferencia de la AFA al Hospital Penna: "Lo que se prometió, se envió"

La defensa por la transferencia de la AFA al Hospital Penna: "Lo que se prometió, se envió"

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones realizadas por la Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca, que cuestionaban la entrega completa de los fondos comprometidos tras el partido solidario entre las selecciones Mayor y Sub 20, organizado para ayudar a la ciudad tras la inundación del 7 de marzo.

A través de sus redes sociales, la AFA calificó como “otra mentira más” las denuncias y reafirmó su compromiso solidario con Bahía Blanca. En el comunicado, la entidad destacó que la iniciativa fue una acción que debería haber sido impulsada por organismos públicos y gubernamentales y denunció que algunos medios llevan adelante una “campaña mediática de difamación”.

El documento oficial incluye un comunicado firmado por la dirección del Hospital Penna y la provincia de Buenos Aires, donde se confirma que la institución recibió transferencias en diferentes momentos y montos, gestionadas por la Cooperadora del hospital. Además, se aclaró que parte de la donación total incluye servicios que proveedores del evento no cobraron a la AFA, como el operativo policial, la logística sanitaria, la plataforma de venta de entradas, sonido, pantalla, grupo electrógeno y apertura de las instalaciones, que no implican una transferencia económica directa.

La dirección del hospital expresó que la situación está “completamente saldada” y reiteró su agradecimiento por la ayuda en la reconstrucción de la ciudad tras la catástrofe. El comunicado también detalla el destino de los fondos recibidos, con montos asignados a distintas áreas y refacciones, que suman un total de 584.228.975,54 pesos, sin incluir la última partida ingresada.

Entre los gastos se incluyen: 185.547.474,46 pesos para quirófano, 160.793.662,10 para refacciones, 51.258.169,98 para neonatología, 36.658.879,62 para oftalmología, y otros montos destinados a equipamientos, partos, guardia, esterilización, terapia, gastos impositivos y clínica médica.

"Lo que se prometió, se envió"

Por su parte, el presidente de Olimpo de Bahía Blanca, Alfredo Dagna, fue uno de los dirigentes que salió al cruce de las denuncias contra la entidad madre del fútbol argentino.

A través de sus redes sociales, el dirigente del club bahiense resaltó que "sin duda este aporte fue vital y clave para la reconstrucción de nuestro Hospital".

"Lo que se prometió, se ENVIÓ. Además de transferencias de empresas ligadas al partido como sponsors que depositaron directamente en las cuentas de la Cooperadora. Todo lo recaudado fue transferido por AFA, ahora los los derechos televisivos habrá que preguntar si TyC los mandó o no a la Cooperadora del Penna ?????", planteó con respecto al canal de deportes.

"No confundan a personas que dan su tiempo en Cooperadoras ad honoren para sacar provecho en una nota y maquillar otra MENTIRA más, que ya la gente empieza a darse cuenta de la opereta de cuarta. El Fútbol a través de su Selección le donó DINERO a un Hospital destruido por la más terrible inundación que azoto nuestra ciudad", rememoró.

"Es JODA o no se dan cuenta que la ayuda fue voluntaria y solidaria del Fútbol y su conjunto a través de AFA y su Presidente El problema es que algunos escuchan el CLARINete donde difícilmente esté la VERDAD Aquí demostraron algunos su odio e interés", agregó en otro tramo del mensaje cargado de indirectas.

"Los BAHIENSES sabemos quienes estuvieron cuando el AGUA nos TAPÓ La AFA, los cientos de Clubes y sus dirigentes hicieron presente Ustedes no los vi NUNCA !!!!", concluyó.