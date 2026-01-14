El Concejo Deliberante activó las comisiones y se prepara para debates claves en 2026

El Concejo Deliberante llevó adelante este miércoles las reuniones constitutivas de las comisiones internas, con la oficialización de su composición y las respectivas presidencias, en un ámbito donde el oficialismo se garantizó el control de todas ellas de la mano de la mayoría automática que aporta el acuerdo entre el Pro, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica.

Las comisiones son las instancias iniciales donde se trabajan los diversos proyectos con estado legislativo y donde, en definitiva, terminan de tomar forma antes de ser votados en una Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante o, por el contrario, donde quedan archivados. En ese sentido, el oficialismo tendrá mayoría propia en las 13 comisiones, además de la presidencia de ocho de ellas, incluidas las más relevantes.

En esos ámbitos se llevarán adelante debates trascendentales para la política y el futuro de la ciudad. En primer término, se aguarda que este viernes el Ejecutivo presente el Presupuesto 2026, mientras que en la agenda aparece como prioritario el pliego de bases y condiciones presentado en 2025 por el gobierno para licitar el transporte público de pasajeros. Otros temas como la regulación de las apps de transporte, el sistema de recolección de residuos y las compensaciones urbanísticas también asoman en el horizonte.

Marcelo Cardoso, presidente de la Comisión de Hacienda.

En una maratónica sesión que comenzó a las 10, culminó pasadas las 14 y reunió de manera consecutiva a las 13 comisiones; en todas ellas fueron electos los presidentes y vicepresidentes. En ese marco, y más allá de la mayoría automática, Marcelo Cardoso, del bloque oficialista Vamos Juntos (principalmente Pro) y titular de Hacienda, remarcó que “vengo a promover consensos que nos permitan tomar las mejores decisiones para la comunidad; trabajaremos con una política de diálogo”.

Posiblemente al frente de la comisión más relevante, Legislación, el radical Ariel Bordaisco se limitó a señalar que “vamos a tener un año de mucho trabajo”. Desde Movilidad Urbana, Guido García también reconoció que “tenemos una agenda muy importante, temas que tienen que ver con el transporte y el tránsito e involucran a nuestros vecinos. Vamos a hacer un buen trabajo, con responsabilidad y pensando siempre en la ciudad y en los vecinos”.

Desde La Libertad Avanza, a cargo del Emturyc, también tendrán la responsabilidad de conducir la Comisión de Turismo. “El turismo es una fuente fundamental de trabajo para la ciudad; desde esta comisión vamos a estar a la altura para que siga siendo tan importante para Mar del Plata y Batán”, manifestó la debutante Noelia Ríos.

También se escucharon voces de la oposición, como la del concejal de Unión por la Patria Diego García, quien continuará al frente de la comisión de Salud. “Salud comunitaria y desarrollo humano son dos temas sensibles que venimos trabajando. Más allá de los debates acalorados, siempre hemos trabajado en pos de mejorar la salud y el bienestar. Espero que podamos buscar soluciones para nuestros vecinos”, expresó.

Finalmente, Melisa Centurión, de Acción Marplatense, fue confirmada al frente de Educación. “Esperamos que sea un espacio de diálogo y consenso y, sobre todo, que brinde respuestas para los marplatenses y batanenses”, manifestó otra de las caras nuevas del Concejo.

Integración y presidencia de las comisiones del Concejo Deliberante:

- Hacienda, Presupuesto y Cuentas: Marcelo Cardoso (VJ - presidente), Rolando Demaio (LLA - vicepresidente), Fernando Muro (VJ), Vanesa Benavídez (LLA), Guido García (CC), Vilma Baragiola (UCR), Eva Ayala (AM), Melisa Centurión (AM) y Mariana Cuesta (UP).

- Legislación, Interpretación y Reglamento: Ariel Martínez Bordaisco (UCR - presidente), Noelia Ríos (LLA - vicepresidenta), Julián Bussetti (VJ), Florencia Ranellucci (VJ), Vanesa Benavidez (LLA), Juan Manuel Cheppi (FR), Mariana Cuesta (UP), Valeria Crespo (UP) y Horacio Taccone (AM).

- Obras y Planeamiento: Fernando Muro (VJ - presidente), Vanesa Benavidez (LLA - vicepresidenta), Marcelo Cardoso (VJ), Noelia Ríos (LLA), Vilma Baragiola (UCR), Juan Manuel Cheppi (FR), Mariana Cuesta (UP), Pablo Obeid (UP) y Melisa Centurión (AM).

- Salud Comunitaria y Desarrollo Humano: Diego García (UP - presidente), Ricardo Liceaga Viñas (UCR - vicepresidente), Valeria Crespo (UP), Eva Ayala (AM), Solange Flores (FR), Liliana Piccolo (VJ), Florencia Ranellucci (VJ), Guido García (CC) y Gabriela Azcoitía (UCR).

- Educación, Cultura, Ciencia e Investigación: Melisa Centurión (AM - presidenta), Guido García (CC - vicepresidente), Eva Ayala (AM), Mariana Cuesta (UP), Liliana Piccolo (VJ), Noelia Ríos (LLA), Rolando Demaio (LLA), Ricardo Liceaga Viñas (UCR) y Ariel Martínez Bordaisco (UCR).

- Deportes y Recreación: Ricardo Liceaga Viñas (UCR - presidente), Solange Flores (FR - vicepresidenta), Liliana Piccolo (VJ), Fernando Muro (VJ), Rolando Demaio (LLA), Diego García (UP) y Eva Ayala (AM).

Bordaisco a cargo de la estratégica Comisión de Legislación.

- Movilidad Urbana: Guido García (CC - presidente), Vilma Baragiola (UCR - vicepresidenta), Marcelo Cardoso (VJ), Ricardo Liceaga Viñas (UCR), Noelia Ríos (LLA), Solange Flores (FR), Pablo Obeid (UP), Diego García (UP) y Horacio Taccone (AM).

- Turismo: Noelia Ríos (LLA - presidenta), Liliana Piccolo (VJ - vicepresidenta), Marcelo Cardoso (VJ), Gabriela Azcoitía (UCR), Pablo Obeid (UP), Horacio Taccone (AM) y Juan Manuel Cheppi (FR).

- Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo: Juan Manuel Cheppi (FR - presidente), Fernando Muro (VJ - vicepresidente), Pablo Obeid (UP), Gustavo Pulti (AM), Florencia Ranellucci (VJ), Rolando Demaio (LLA) y Ariel Martínez Bordaisco (UCR).

- Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios: Vanesa Benavídez (LLA - presidenta), Julián Bussetti (VJ - vicepresidente), Liliana Piccolo (VJ), Ariel Martínez Bordaisco (UCR), Solange Flores (FR), Diego García (UP) y Gustavo Pulti (AM).

- Seguridad Pública y Protección de la Comunidad: Florencia Ranellucci (VJ - presidenta), Marcelo Cardoso (VJ - vicepresidente), Julián Bussetti (VJ), Rolando Demaio (LLA), Ricardo Liceaga Viñas (UCR), Diego García (UP) y Eva Ayala (AM).

- Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Discapacidad: Valeria Crespo (UP - presidenta), Florencia Ranellucci (VJ - vicepresidenta), Mariana Cuesta (UP), Melisa Centurión (AM), Liliana Piccolo (VJ), Vanesa Benavidez (LLA) y Gabriela Azcoitía (UCR).

- Políticas de Género, Mujer y Diversidad: Eva Ayala (AM - presidenta), Noelia Ríos (LLA - vicepresidenta), Melisa Centurión (AM), Valeria Crespo (UP), Julián Bussetti (VJ), Fernando Muro (VJ) y Vilma Baragiola (UCR).