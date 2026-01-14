MINKA inauguró una nueva forma de construir viviendas y desarrollos turísticos sostenibles

MINKA cuenta con un showroom abierto a visitas, donde es posible conocer de primera mano las viviendas y módulos construidos.

El pasado 10 de enero, MINKA llevó adelante la inauguración de una nueva forma de construir viviendas y desarrollos turísticos sostenibles en Chapadmalal, en calle 697 entre Las Caracolas y Peumayen.

Se trata de una empresa constructora que diseña y desarrolla viviendas, módulos habitacionales, oficinas y desarrollos turísticos sostenibles, a partir de sistemas constructivos modulares e industrializados, basados en biomateriales y altos estándares técnicos.

Estas construcciones se realizan mediante un sistema panelizado, fabricado en taller y montado en pocos días en obra, y su metodología permite reducir significativamente los tiempos de construcción, minimizar residuos en el sitio y garantizar un mayor control de calidad en cada etapa del proceso.

El sistema constructivo combina estructura de madera y biomaterial de cereal, logrando edificaciones con alto confort térmico y eficiencia energética, sin resignar habitabilidad ni diseño. Gracias a las prestaciones térmicas de los muros, las viviendas requieren menor consumo de energía para calefacción y refrigeración, lo que se traduce en ahorro energético a lo largo de su vida útil.

Los proyectos de MINKA pueden adaptarse a distintos usos y escalas: viviendas permanentes, módulos habitacionales, oficinas, espacios productivos y desarrollos turísticos. La lógica modular permite crecer por etapas, personalizar diseños y responder a diferentes contextos territoriales.

Asimismo, el sistema de paneles BioSIP con el que trabaja la firma fue diseñado por la ingeniera civil Carolina Pérez Taboada, fundadora de La Tercera Piel y cofundadora de la red BioSIP. Es un sistema prefabricado desarrollado y adaptado a la realidad constructiva argentina, que integra biomateriales en un formato industrializado, predecible y escalable.

La aplicación arquitectónica del sistema BioSIP en los proyectos de MINKA está a cargo de Nadia Rossi, arquitecta bioconstructora y socia fundadora de la empresa, quien desarrolla los diseños atendiendo criterios de eficiencia energética, confort interior y funcionalidad.

La empresa forma parte de la red BioSIP, una comunidad técnica que impulsa la estandarización, medición y mejora continua de estos sistemas constructivos, con el objetivo de consolidarlos como una alternativa confiable dentro del sector de la construcción.

Actualmente, MINKA cuenta con un showroom abierto a visitas, donde es posible conocer de primera mano las viviendas y módulos construidos con este sistema. La empresa realiza visitas guiadas, en las que se explican en detalle las características del sistema constructivo, su funcionamiento y sus ventajas en términos de eficiencia y confort.

Durante las visitas también es posible conocer la fábrica de paneles BioSIP, donde se produce el sistema con el que se desarrollan los proyectos de MINKA.