La misteriosa construcción al lado del mar: un piso de cemento abandonado entre carpas y playa pública
La polémica por la avanzada privada sobre la arena de Mar del Plata suma un nuevo capítulo con las construcciones a metros de las olas.
En este caso, ni siquiera se llegó a edificar sobre los cimientos y la temporada de verano ya empezó. Por lo cual, los clientes de un balneario de la zona del Faro y veraneantes que asisten a la misma playa en el espacio público, se sorprendieron y reclamaron por el piso de cemento abandonado.
¿Iba a ser un chiringo y se quedó ahí? "Es raro e injustificado porque hay venta de bebidas, licuados y comida a metros de ese comienzo de construcción", comentó un vecino a 0223.
Los marplatenses que asisten a la playa dijeron que "la construcción es muy precaria, está desnivelada, no usaron mallas y la mezcla de hormigón está mal preparada. Se puede observar como el mar la está desgranando". La contaminación del mar y de la arena, además del peligro porque la estructura genere accidentes, en una playa por demás concurrida, preocupa a todos.
No obstante, el problema comenzó hace dos semanas según los clientes del balneario. Como se multiplicaron los reclamos "tuvieron que poner arena porque se estaba desarmando todo".
Los vecinos que asisten a la playa durante todo el año, clientes de las carpas de los balnearios privados y turistas sorprendidos, se pusieron en alerta debido a la viralización de los pocos espacios públicos de las playas marplatenses y las construcciones a pasos del mar.
