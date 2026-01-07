La misteriosa construcción al lado del mar: un piso de cemento abandonado entre carpas y playa pública

En este caso, ni siquiera se llegó a edificar sobre los cimientos y la temporada de verano ya empezó. Por lo cual, los clientes de un balneario de la zona del Faro y veraneantes que asisten a la misma playa en el espacio público, se sorprendieron y reclamaron por el piso de cemento abandonado.

Una vista contaminada. Foto 0223.

¿Iba a ser un chiringo y se quedó ahí? "Es raro e injustificado porque hay venta de bebidas, licuados y comida a metros de ese comienzo de construcción", comentó un vecino a 0223.

Los marplatenses que asisten a la playa dijeron que "la construcción es muy precaria, está desnivelada, no usaron mallas y la mezcla de hormigón está mal preparada. Se puede observar como el mar la está desgranando". La contaminación del mar y de la arena, además del peligro porque la estructura genere accidentes, en una playa por demás concurrida, preocupa a todos.

Muy cerca del mar, la construcción abandonada. Foto 0223.

No obstante, el problema comenzó hace dos semanas según los clientes del balneario. Como se multiplicaron los reclamos "tuvieron que poner arena porque se estaba desarmando todo".

Mientras instalaban carpas, lo construían pero abandonaron. Foto 0223.

Los vecinos que asisten a la playa durante todo el año, clientes de las carpas de los balnearios privados y turistas sorprendidos, se pusieron en alerta debido a la viralización de los pocos espacios públicos de las playas marplatenses y las construcciones a pasos del mar.