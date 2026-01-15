Milei confirmó su presencia en “Derecha Fest” en Mar del Plata: lo anuncian como el “evento más antizurdo”

MIlei durante su última visita a Mar del Plata, en la inauguración de una planta en el Parque Industrial en octubre de 2025.

El presidente Javier Milei confirmó la realización del “Derecha Fest” en Mar del Plata le próximo 27 de enero, donde será el principal disertante del espacio que se presenta como “el evento más antizurdo del país”.

A través de una serie de posteos en sus redes sociales, el primer mandatario difundió este jueves la realización del evento en Mar del Plata, con escenario a confirmar y con entradas que serían gratuitas, a diferencia de lo ocurrido en la primera edición realizada en Córdoba.

“Nos vemos en Mar del Plata”, tuiteó Milei compartiendo el flyer del evento. “Este verano, la batalla cultura se vive en la playa”, se amplió en la comunicación del evento.

La Derecha Fest es un festival político-cultural de corte libertario y conservador que se realizó por primera vez el 22 de julio de 2025 en Córdoba -tuvo un antecedente en 2024 en Caba, pero con otro nombre-, presentado por sus organizadores como “el evento más anti-zurdo del mundo”. El encuentro combinó charlas, paneles y exposiciones centradas en la llamada batalla cultural, con temáticas que van desde crítica a los medios y al peronismo hasta defensa de valores tradicionales, y contó con la participación principal del presidente Javier Milei junto a otros referentes del espacio, con un público que ascendió a unos 2.500 asistentes.

El festival fue organizado por La Derecha Diario, la agencia de comunicación El Gaucho y la editorial Hojas del Sur, medios y espacios vinculados al pensamiento libertario-conservador en Argentina, conjuntamente con su biógrafo Nicolás Márquez -criado en Mar del Plata-, con el objetivo de consolidar un espacio de promoción de sus ideas y debates culturales.

La última presencia de Milei en Mar del Plata fue el 7 de octubre del año pasado, cuando encabezó la inauguración de la planta de Lamb Weston en el Parque Industrial.