En la noche del lunes, un violento choque frontal entre dos motocicletas en Lanús, al sur del conurbano bonaerense, terminó con un saldo trágico: un hombre fallecido y dos personas hospitalizadas, una de ellas en estado grave.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:30 horas en la intersección de la Avenida Donato Álvarez y Cazón, en la localidad de Monte Chingolo. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad de una vivienda cercana muestran cómo una moto se desliza hacia el centro de la calle y, segundos después, otra motocicleta aparece desde la izquierda, provocando un impacto violento que genera un fogonazo y el lanzamiento de uno de los conductores a varios metros.

Tras la colisión, ambos vehículos se incendiaron rápidamente. Uno de los motociclistas quedó inmóvil a un metro del fuego y fue rescatado por un vecino, que lo arrastró para alejarlo de las llamas. Este conductor murió debido al choque, mientras que los otros dos motociclistas, también afectados por el fuego, fueron auxiliados por vecinos que utilizaron baldes de agua para intentar apagar las llamas.

Según relató a Crónica TV la hermana de Abigail, una joven de 19 años que viajaba con su novio en una de las motos involucradas y que permanece internada, “quiero aclarar que no corrían una picada, como se dijo. Venían en sentido contrario, fue un accidente”.

La joven explicó que el accidente se produjo cuando el otro conductor “hizo una mala maniobra y se cruzó para el lado donde no tenía que doblar”, un problema recurrente en esa esquina debido a la ausencia de un semáforo que regule el giro correctamente.

Daniel, padre de Abigail, informó que su hija fue trasladada a terapia intensiva en el Hospital Evita para mantener un control estricto de su estado de salud. Por su parte, Alex Takach, el novio de Abigail, también permanece internado en estado grave en el mismo centro de salud.

El conductor fallecido aún no fue identificado, ya que no se encontraron sus pertenencias y no era conocido en la zona, según confirmó la hermana de Abigail. Además, se constató que ninguno de los involucrados llevaba casco al momento del accidente.