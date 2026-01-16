Fue a comprar pan y comenzó a "tocarse" delante de la empleada

La empleada de una panadería del barrio Jorge Newbery fue víctima de una situación desagradable por parte de un hombre que cuando le compró pan quiso masturbarse delante de ella.

De acuerdo a la denuncia que radicó la víctima, el hecho se registró el pasado martes minutos antes de las 20 en una panadería ubicada en inmediaciones de la avenida Colón al 8600.

Un sujeto de contextura mediana y pelo corto ingresó a comprar pan. "Se quedó observándola y comenzó a tocarse por encima de sus prendas", conta en la denuncia a la que tuvo acceso este medio.

"Pasó un momento horrible. Anda suelto por el barrio. Tuvo eventos similares a este en algunos locales del barrio", advirtió el novio de la trabajadora.