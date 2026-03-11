Policía amenazó a la pareja en su casa: le quitaron el arma y quedó aprehendido
Sucedió el miércoles a la tarde en el barrio El Martillo. La víctima también es una efectivo policial. Se le formó una causa ante la fiscalía de Flagrancia.
Un efectivo policial que amenazó a su pareja, también integrante de la fuerza, en una casa del barrio El Martillo fue aprehendido el miércoles a la tarde tras un llamado al 911 y notificado de la formación de una causa por amenazas.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Calabria y Ciudad de Dolores cuando por circunstancias aún no establecidas, el numerario de la División de Drogas Ilícitas de Balcarce amenazó a la mujer –que se encuentra en uso de licencia- con la que tiene un hijo en común.
“El personal que ingresó secuestró el arma reglamentaria del efectivo, puso a resguardo a la víctima e hizo las actuaciones dispuestas por las autoridades judiciales en turno”, señalaron.
Las actuaciones que hizo personal de la comisaría decimosexta forman parte de la causa por amenazas que quedó a cargo de la fiscalía de Flagrancia.
