Policía amenazó a la pareja en su casa: le quitaron el arma y quedó aprehendido

Un efectivo policial que amenazó a su pareja, también integrante de la fuerza, en una casa del barrio El Martillo fue aprehendido el miércoles a la tarde tras un llamado al 911 y notificado de la formación de una causa por amenazas.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho se registró en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Calabria y Ciudad de Dolores cuando por circunstancias aún no establecidas, el numerario de la División de Drogas Ilícitas de Balcarce amenazó a la mujer –que se encuentra en uso de licencia- con la que tiene un hijo en común.

Un patrullero acudió tras un llamado al 911.

“El personal que ingresó secuestró el arma reglamentaria del efectivo, puso a resguardo a la víctima e hizo las actuaciones dispuestas por las autoridades judiciales en turno”, señalaron.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría decimosexta forman parte de la causa por amenazas que quedó a cargo de la fiscalía de Flagrancia.