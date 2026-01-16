Teatro para todos: venden entradas a mitad de precio en un supermercado

La crisis de ventas en la temporada de Mar del Plata obligó a los productores a lanzar promociones agresivas, como descuentos del 50% a través de cadenas de supermercados. Laura Ubfal reveló esta estrategia en su programa de Bondi Live, donde expuso la magnitud de la situación actual. "Todos peleándose por un mango con cincuenta, sin pagar lo que tienen que pagar", señaló la periodista al analizar el presente del sector.

La medida alcanza incluso a espectáculos de primera línea que fueron grandes éxitos en la calle Corrientes y cuentan con figuras de renombre internacional. Según detalló Ubfal, este beneficio se aplica en obras de gran despliegue como Cyrano o La ballena, permitiendo un acceso masivo en el complejo Tronador. "Le ofrece, en el ticket del Carrefour, 50% de las entradas de todos sus espectáculos", explicó sobre la modalidad.

Cyrano es una de las obras que se trasladaron a Mar del Plata.

Cuál es la explicación oficial que brindó Carlos Rottemberg

Por su parte, el empresario Carlos Rottemberg reconoció que existe una disminución en la afluencia de público, aunque aseguró que es una cifra que ya estaba contemplada dentro de sus planes. El productor atribuyó parte de esta caída a la competencia que representan los destinos turísticos fuera del país este año. "Hay menos ocupación porque hay una gran porción de turismo que elige irse al exterior", admitió el referente de la industria teatral.

A pesar de la incertidumbre, el sector mantiene la esperanza de que el clima acompañe y que el cierre de la temporada sea exitoso gracias a las fechas festivas que se aproximan en el calendario. Rottemberg confía en que los precios estables y las promociones ayudarán a sostener la actividad hasta el último tramo de las vacaciones. "El fin de semana fuerte de esta temporada será el fin de semana largo de Carnaval", adelantó sobre el cierre de febrero.