Boca Juniors acelera a fondo en el mercado: negociaciones cruzadas y una cuenta regresiva clave

El Xeneize se mueve a contrarreloj en el cierre del mercado de pases, con operaciones complejas y factores políticos que traban acuerdos.

Mientras tanto, en Brandsen 805 el reloj corre. El mercado de pases formal cierra este martes 20 de enero y, a partir de esa fecha, los clubes del fútbol argentino solo podrán incorporar si venden o ceden futbolistas al exterior, obteniendo un cupo por cada salida. En ese marco, Boca negocia contrarreloj y con múltiples frentes abiertos para no quedarse corto de refuerzos.

En otra dirección, pero no menos importante, Boca Juniors se topó con un escenario inesperado que dilató varias de sus negociaciones más sensibles. La profunda crisis institucional y económica de San Lorenzo impactó de lleno en las charlas por Alexis Cuello y Gastón Hernández, dos nombres que están en carpeta del Xeneize pero que quedaron atrapados en un contexto delicado en Boedo.

La interrupción del mandato de Marcelo Moretti y la asunción de una presidencia transitoria encabezada por Sergio Constantino generaron un clima de inestabilidad que frenó definiciones. A eso se sumaron las inhibiciones y el embargo por 5 millones de dólares con un fondo suizo, un golpe financiero que obligó al Ciclón a endurecer su postura en cada negociación abierta.

Además del aspecto económico, pesa el costo político de venderle futbolistas a Boca a solo cuatro meses de las elecciones anticipadas. Por Cuello, el Xeneize ofertó 2 millones de dólares por el 60% del pase, pero San Lorenzo exigió 3 millones limpios. En el caso del Tonga Hernández, la postura es aún más firme: el club pretende recaudar 5 millones de dólares para aliviar buena parte de las deudas que todavía arrastra.

En las últimas horas, la dirigencia alcanzó un acuerdo total para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo del Xeneize en este 2026. Luego de semanas de idas y vueltas, el colombiano viajará a Argentina en los próximos días para realizar la revisión médica y firmar su contrato tras llegar desde Atlético Nacional.

Más allá de Hinestroza, Boca también apunta a Maher Carrizo, Alexis Cuello y Gastón Hernández, aunque cada caso presenta obstáculos distintos. Con Vélez las charlas no son sencillas y San Lorenzo no afloja en su postura de no venderle jugadores al club de la Ribera. En el caso de Carrizo, su deseo de jugar en Europa fue clave para rechazar una oferta de River, aunque una imagen viral con la camiseta de Boca reavivó las especulaciones y mantiene abierto un desenlace que promete ser uno de los grandes focos del cierre del mercado.