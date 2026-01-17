Bastián está en coma inducido y con respirador: "Va a salir"

El nene de 8 años herido en Pinamar, está clínicamente estable y sigue con asistencia respiratoria.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata difundió este viernes un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente de tránsito en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.

Según el comunicado oficial, el paciente pediátrico permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas, lo que representa un dato positivo dentro de un cuadro que continúa siendo delicado.

Desde el centro de salud indicaron además que el niño se encuentra en coma farmacológico inducido, con asistencia ventilatoria mecánica, como parte del tratamiento para controlar su evolución neurológica y general.

Los profesionales señalaron que se aguarda la evolución clínica para comenzar, de manera gradual y progresiva, el descenso de los sedantes, un proceso que se evaluará en función de la respuesta del paciente en las próximas horas y días.

Bastián permanece internado en terapia intensiva, mientras su estado es monitoreado de forma permanente por el equipo médico especializado del hospital. "Va a salir", indicaron sus familiares, que insisten en reforzar las cadenas de oración.

El accidente en Pinamar que dejó gravemente herido a Bastián

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Frontera, un área donde desde hace años se debate el uso de vehículos recreativos. Tras el impacto, el niño fue asistido en primera instancia en Pinamar y luego trasladado de urgencia a Mar del Plata por la complejidad de las lesiones.

Desde entonces, su estado de salud es seguido con atención tanto por el ámbito médico como por la comunidad, mientras se aguardan nuevos partes oficiales sobre su evolución.