Martes a puro sol pero con temperaturas moderadas: el detalle del pronóstico para Mar del Plata

Martes a puro sol pero con temperaturas moderadas: el detalle del pronóstico para este martes

Mar del Plata transita la tercera semana de enero con un escenario dominado por condiciones de tiempo estable y temperaturas moderadas que se sostendrán durante los próximos días.

De acuerdo al pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se espera una jornada con cielo despejado a algo nublado y tiempo fresco a cálido. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados.

El viento será moderado a regular del norte, rotando al noreste, lo que impulsará un ascenso de los valores térmicos para los días siguientes hasta la irrupción de un frente de tormentas previsto para el viernes por la tarde.