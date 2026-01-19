Sin alerta pero con fresquito: cómo estará el clima este lunes en Mar del Plata

Si bien no será un día pleno de playa, estará ideal para paseos al aire libre.

Atrás quedan las intensas lluvias y fuertes vientos que generaron destrozos en distintos puntos de la ciudad: este lunes presenta una mejora, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Mar del Plata tendrá este lunes una jornada fresca y sin alertas meteorológicas, ideal para actividades al aire libre aunque con abrigo liviano, especialmente durante la mañana y la noche.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19. Durante las primeras horas del día el cielo se presentará algo nublado, pasando a ligeramente nublado por la tarde y despejándose hacia la noche.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Por la mañana soplará leve desde el sector sur, para luego rotar al sudoeste, con velocidades estimadas entre 23 y 31 kilómetros por hora. Con el correr de las horas, especialmente hacia la tarde-noche, se espera un incremento en la intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, rotando al noroeste.

No se prevén precipitaciones para toda la jornada, por lo que el lunes transcurrirá con tiempo estable, aunque marcado por el “fresquito” típico de esta época del año en la ciudad.