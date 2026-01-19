Robaron zapatillas, ojotas y medias de un local: las atraparon

Una mujer de 43 años y una adolescente de 17 que el lunes por la tarde robaron mercadería de un local céntrico fueron aprehendidas por personal policía y notificadas de la formación de una causa por hurto en grado de tentativa: la mayor quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de Infantería abocado al operativo De Sol a Sol el que llegó al local ubicado en Peatonal San Martín casi Córdoba el que redujo a las mujeres que tenían en su poder dos pares de zapatillas Adidas, un par de ojotas Adidas y un pack de tres pares de medias de la misma marca.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría primera la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa penal y el traslado de la imputada mayor a la Unidad Penal N° 50.

Tiene 43 años

Por su parte desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenaron la notificación de causa para la menor y su posterior entrega a un familiar responsable.