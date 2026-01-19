SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Tenis

Debut y despedida para Solana Sierra en el Australian Open

La marplatense no tuvo su mejor presentación en Melbourne, cometió muchos errores no forzados y se quedó en primera ronda.

Solana Sierra no pudo mostrar su mejor nivel y se despidió rápidamente.

19 de Enero de 2026 09:53

Por Redacción 0223

PARA 0223

No pudo ser para  Solana Sierra  (63ª del ranking mundial) en su debut absoluto en el  Abierto de Australia . La mejor raqueta femenina argentina y la única presente en el torneo a nivel WTA se despidió en la primera ronda tras caer eliminada ante la japonesa  Moyuka Uchijima (88ª)  en sets corridos por 6-3 y 6-1.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Los  errores no forzados  fueron una constante para la marplatense de 21 años, que a nivel general en su carrera viene en ascenso y buscaba dar un paso firme en su primera aparición en este Grand Slam. Y más aún ante una rival que, a priori, no partía como favorita en el duelo.

Por su parte,  la nipona cumplió con su trabajo y forzó a la sudamericana al límite en cada pelota . Casi sin sobresaltos, se llevó el primer set y replicó su actuación en la segunda manga para ponerle el broche final al encuentro.

​​​​​​​Cabe destacar que  Sierra venía de caer en octavos de final la semana anterior en Hobart , tras perder ante la croata Antonia Ruzic por 7-5 y 6-4. A pesar de la ilusión de su aparición en el primer Grand Slam del año, no pudo ser.

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar