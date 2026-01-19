Debut y despedida para Solana Sierra en el Australian Open

No pudo ser para Solana Sierra (63ª del ranking mundial) en su debut absoluto en el Abierto de Australia . La mejor raqueta femenina argentina y la única presente en el torneo a nivel WTA se despidió en la primera ronda tras caer eliminada ante la japonesa Moyuka Uchijima (88ª) en sets corridos por 6-3 y 6-1.​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​Los errores no forzados fueron una constante para la marplatense de 21 años, que a nivel general en su carrera viene en ascenso y buscaba dar un paso firme en su primera aparición en este Grand Slam. Y más aún ante una rival que, a priori, no partía como favorita en el duelo.

Por su parte, la nipona cumplió con su trabajo y forzó a la sudamericana al límite en cada pelota . Casi sin sobresaltos, se llevó el primer set y replicó su actuación en la segunda manga para ponerle el broche final al encuentro.

​​​​​​​Cabe destacar que Sierra venía de caer en octavos de final la semana anterior en Hobart , tras perder ante la croata Antonia Ruzic por 7-5 y 6-4. A pesar de la ilusión de su aparición en el primer Grand Slam del año, no pudo ser.