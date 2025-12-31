Atención: habrá una nueva barrera de cámaras de vigilancia con IA en un sector del microcentro de Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon instalará nuevas cámaras que serán conectadas al Centro de operaciones y monitoreo (COM) en un sector muy transitado del microcentro de Mar del Plata.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez destacó la medida, que busca mejorar el control del espacio público. “Avanzamos con la incorporación de nuevas cámaras al sistema de videovigilancia. Se trata de una barrera en Colón y Mitre, estratégicamente importantes para trabajar en la prevención y poder combatir diferentes eventualidades delictivas y contravencionales”, explicó y agregó que las cámaras "cuentan con elementos de inteligencia artificial para una identificación más exhaustiva de motos y otros vehículos, y de las personas”.

“Por eso, sobre estas estructuras, vamos a poder incorporar estos elementos que van a poder ser visualizados en el COM con los operadores que día a día monitorean las calles de nuestra ciudad”, concluyó.

A su vez, aumentarán la señalética en la zona para optimizar el tránsito vehicular y peatonal, en la avenida Colón y calle Mitre, a la vera de la plaza Mitre, un lugar densamente poblado, pero también con mucho tránsito vehicular, por lo cual estas indicaciones van a servir a los vecinos”, concluyó.