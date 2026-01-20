Choque en cadena y fuga: un adolescente herido y un conductor interceptado con alcoholemia positiva

Un siniestro vial registrado en la zona norte de Villa Gesell activó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad durante la madrugada de este martes 20 de enero, en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026. El episodio tuvo lugar en la intersección de Paseo 107 y avenida Boulevard, a partir de un aviso ingresado al sistema de emergencias 911.

Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal del G.A.D. constataron un choque en cadena en el que se vieron involucrados una motocicleta y dos automóviles. A raíz del impacto, un adolescente de 14 años que se desplazaba en la moto junto a un familiar sufrió heridas leves y fue derivado consciente a un centro de salud para su evaluación médica.

De acuerdo a la información oficial, uno de los vehículos implicados se retiró del lugar tras el accidente. No obstante, el aporte de la central de monitoreo resultó determinante para reconstruir la situación y lograr la identificación del rodado que se había dado a la fuga.

Con esos datos, minutos después el automóvil fue localizado e interceptado en Paseo 105 y Avenida 13. Allí se procedió a la aprehensión del conductor, un hombre de 33 años, a quien se le practicó un control de alcoholemia que arrojó resultado positivo, con un registro de 0,24 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento fue comunicado a la fiscalía interviniente, que convalidó lo actuado, ordenó la realización de las actuaciones correspondientes, la incautación del vehículo y la confección de la infracción prevista por la ley nacional de Tránsito.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de acciones se inscriben en las tareas diarias de prevención y atención de emergencias, y subrayaron la importancia del sistema de monitoreo urbano para agilizar las respuestas y reforzar el cuidado de la comunidad.