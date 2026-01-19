Grave accidente con cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell: trasladan en vuelo sanitario a un joven

El vuelo sanitario del joven herido en Villa Gesell derivado a la ciudad de La Plata.

Mientras continúa la conmoción en torno al hecho que dejó al borde de la muerte al niño Bastián Jérez y las autoridades endurecen las multas para intentar contener el descontrol en el uso de cuatriciclos y vehículos UTV en la costa atlántica bonaerense, un nuevo y grave accidente vial se registró en la zona de médanos de Villa Gesell, donde un joven de 27 años resultó con lesiones de consideración luego de volcar el cuatriciclo en el que circulaba.

El hecho ocurrió apenas 24 horas después de otro terrible siniestro vinculado a otro cuatriciclo que dejó a una mujer comprometida en su columna, en un episodio sucedido también en Villa Gesell.

Se desplegó en Villa Gesell un operativo de control vehicular que derivó en incautaciones e infracciones.

Traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave

En el caso del último hecho acontecido este domingo, debido a la gravedad del cuadro clínico, el paciente fue finalmente trasladado a la ciudad de La Plata mediante un vuelo sanitario.

Según informaron desde la municipalidad de Villa Gesell a través del área de salud, el siniestro ocurrió sobre un médano y el conductor sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, con compromiso facial, en el marco de un politraumatismo severo.

Tras el accidente, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió al lugar para brindar la primera asistencia. Además, una ambulancia que se encontraba afectada a la cobertura sanitaria de playa que estaba en la zona, permitió una rápida intervención y el traslado inicial del paciente al sistema de salud local.

Fuerte operativo de control a cuatriciclos y motos en Villa Gesell.

Examen preliminar y determinación de traslado

En el ámbito hospitalario se realizaron los estudios de urgencia y, tras la evaluación del equipo médico, se determinó la necesidad de una derivación a un centro de mayor complejidad.

En ese contexto, y en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se activó un vuelo sanitario provincial para concretar el traslado al Hospital de Alta Complejidad de la ciudad de La Plata.

Los operativos de fiscalización continuarán realizándose en distintos puntos de Villa Gesell.

Endurecen los controles en la costa atlántica bonaerense

En paralelo a este hecho, se desarrolló un operativo de control vehicular en la zona geselina de médanos, orientado a reforzar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a la circulación de vehículos en ese sector. Como resultado de los procedimientos, se incautaron 14 vehículos, entre ellos 12 cuatriciclos y 2 motocicletas.

Además, se labraron 40 actas de infracción por diversas faltas a la normativa vigente, como ausencia de licencia de conducir, falta de seguro obligatorio, irregularidades en la documentación y circulación en zonas no habilitadas. También se realizaron controles de alcoholemia, que arrojaron dos resultados positivos.