El Ministerio de Economía publicó las nuevas condiciones que los usuarios deberán cumplir para acceder al régimen de subsidios energéticos, que ahora unifica los criterios para luz, gas natural, gas propano por redes y garrafas. A partir de esta medida, solo existirán dos categorías de usuarios residenciales: aquellos con subsidio y los que no lo tienen.

Para ingresar al sistema, será obligatorio completar una declaración jurada donde se deberá demostrar que los ingresos netos totales del hogar no superan las tres Canastas Básicas Totales para un Hogar 2, lo que equivale a aproximadamente 3.900.000 pesos según datos del INDEC. Quienes cumplan con este requisito quedarán registrados en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

Además, podrán acceder al subsidio aquellos hogares que cuenten con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra o un Certificado Único de Discapacidad (CUD). También formarán parte del sistema denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) los usuarios que reciban alguna ayuda económica para ambos servicios y que cumplan con parámetros específicos de ingresos y condiciones sociales.

La normativa establece criterios claros de exclusión basados en la capacidad económica. Según la Disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial, la detección de ciertos indicadores patrimoniales en cualquier miembro del grupo familiar podrá motivar el rechazo o la exclusión del subsidio, incluso si se cumplen los requisitos de ingresos.

El nuevo registro se conformará inicialmente con la información del sistema previo llamado RASE. Asimismo, las autoridades podrán utilizar indicadores de exteriorización patrimonial para evaluar la capacidad de pago de los solicitantes, más allá del nivel declarativo de ingresos.

El proceso de evaluación también incluirá un análisis de la ubicación geográfica de la vivienda para verificar la veracidad de la información patrimonial presentada.