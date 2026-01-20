Alquilaron una casa para vacacionar cerca de Mar del Plata y no existía: los estafadores les mandaron una foto burlándose

Cuando llegaron a la supuesta casa reservada es dijeron que ni siquiera estaba en alquiler.

Una familia de Santa Fe fue víctima de una estafa tras reservar -a través de las redes sociales- una casa en Santa Elena, en el partido de Mar Chiquita y a 17 kilómetros de Mar del Plata, para pasar desde el 14 al 19 de enero de vacaciones allí.

Haciendo un esfuerzo económico, los santafesinos habían transferido una seña de $210.000 para reservar la propiedad de la costa. Hasta ahí nada les había parecido sospechoso, pero cuando llegaron a la dirección en cuestión se dieron cuenta de que los habían estafado.

La casa no estaba en alquiler y los dueños no eran los que se habían contactado con ellos. Lo peor de todo, es que al darse cuenta de lo que había pasado, una de las víctimas recibió una foto de los estafadores, en la cárcel, a modo de burla.

Los presos se hicieron pasar por agentes inmobiliarios

La familia había viajado desde Santa Fe para pasar unos días en Santa Elena. Para sorpresa de todos, cuando llegaron al lugar reservado, una vecina les comunicó que la casa no estaba disponible para ser alquilada y que los verdaderos dueños eran familiares suyos.

Los damnificdos comenzaron a llamar a la persona a la que le habían transferido la reserva, pero los había bloqueado. Después de probar con distintos números de teléfono, los estafadores finalmente contestaron: les enviaron una foto desde adentro de una celda de prisión.

El disgusto fue mayor cuando las autoridades policiales del partido de Mar Chiquita trataron su denuncia con desdén. “Nos dijeron que no podían rastrear el número, que no se podía hacer nada y que esto no era Estados Unidos”, contó la familia. "Se nos rieron todos en la cara", cerraron.