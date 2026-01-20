El peor final: murió el joven que fue golpeado en un cumpleaños

La balacera ocurrió el martes 23 de diciembre en la zona de las calles 461 y 30 del barrio San Patricio. Foto: 0223.

Una reunión familiar, una pelea y una posterior balacera. Todo esto pasó el martes 23 de diciembre en la zona de las calles 461 y 30 del barrio San Patricio, cuando un cumpleaños terminó de la peor manera con gente herida y un chico de 15 años internado.

Casi un mes después de pasar por intervenciones quirúrgicas, un coma y despertar, familiares confirmaron a 0223 el fallecimiento de Sebastián Morua, el adolescente que había sido brutalmente golpeado y baleado.

Los hechos

Según pudo saber 0223, todo comenzó a las 19:30 en una vivienda ubicada en 461 y 46 cuando uno de los familiares del cumpleañero comenzó a pelear con una persona que llegó a la morada. La gresca fue creciendo al punto que terminó con toda una familia peleando de manos con un grupo de vecinos. "Eran como 15 personas peleando", relató a este medio una de las hermanas de los agredidos.

Cuando parecía que todo había vuelto a la calma de acuerdo al relato de la joven y los agresores abandonaron el lugar, la situación empeoró. Uno de los agresores volvió con un arma y baleó comenzó a disparar al aire. "Habiendo niños en el lugar, empezó a los tiros y una bala impactó en la pared y otra le pegó a mi hermano", dice.

El joven herido de bala fue trasladado junto a las otras víctimas al Higa. "Mi hermano fue intervenido de urgencia, porque terminó con traumatismo de cráneo en Terapia Intensiva", detalló la joven. Pasaron las semanas y Santiago terminó en coma. A pesar de que despertó hace 7 días, su situación empeoró.

Además, contó que, mientras la familia se dirigía al hospital, los atacantes ingresaron a la vivienda y luego de llevarse sus pertenencias prendieron fuego el lugar. "Estamos esperando que la Justicia actúe", dijo la mujer.