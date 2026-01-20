“Los habitantes”, la miniserie teatral que sorprende en la temporada marplatense

El teatro siempre propone nuevas experiencias y en esta temporada 2026 Mar del Plata recibió por primera vez una miniserie teatral episódica. El aclamado unipersonal “Los habitantes” se presenta en el Séptimo Fuego después de una temporada de invierno de excelente aceptación del público y la crítica especializada. En diálogo con 0223, Joselo Bella, protagonista y uno de los creadores de la pieza teatral, habló de los desafíos de este unipersonal.

“Es una miniserie que sucede en la Guerra Civil Española, cuando sucede un asesinato colectivo, una matanza, algunos muertos tienen el poder de habitar los cuerpos de los vivos para hacer justicia. Eso sucede con unos republicanos que son asesinados y que ellos muertos descubren que tienen el poder de habitar para salvar la vida de Federico García Lorca, Antonio Machado y Carmen Luna”, detalla el actor.

En la misma línea, el actor cuenta que la obra se traslado a dos episodios. “El primero o la primera parte se llama Gemton y Federico García Lorca, la segunda parte Carmen Luna y Antonio Machado”, indica

“La obra la escribimos en 2005 para plataformas y son cuatro temporadas de época”, explica Bella mientras agrega que cada uno de los episodios requirió un esfuerzo para lograr que en el traslado al teatro, los capítulos logren "atrapar e incomodar de tal manera al espectador para que en dos horas no pueda moverse la la butaca", explica. "Ese es el desafío como actor", analiza.

“Un día, en la pandemia, dije, ¿por qué no lo hacemos a través de un actor, una silla, un overol y nada más? Entonces, como yo soy actor y soy autor de esa obra, con Pedro Sendik, lo hicimos nosotros y ahí está. Lo que no sabíamos era lo que iba a pasar con eso, que se transformó en un suceso”, cierra entusiasmado.

"Los habitantes" se presentará por última vez en el Centro cultural "El séptimo fuego" este domingo a las 23. Las entradas se encuentran en venta en la web del teatro.