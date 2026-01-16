"Basta de inseguridad": ruidosa caravana para pedir justicia por la repartidora baleada que podría quedar paralítica

Decenas de repartidores en moto realizaron este viernes por la tarde una ruidosa caravana por las calles de Mar del Plata para reclamar justicia por Yohana Stanley, la joven de 29 años que permanece internada tras haber sido baleada durante un violento asalto mientras trabajaba.

La movilización fue protagonizada principalmente por repartidores de la aplicación Pedidos Ya, compañeros de la víctima, que decidieron visibilizar el reclamo y denunciar la creciente inseguridad que atraviesan quienes trabajan a diario en la calle. La caravana comenzó en la intersección de La Rioja y Belgrano, en pleno centro marplatense, y avanzó luego por la costa a lo largo del paseo Jesús de Galíndez, para finalmente regresar y concluir en el cruce de las avenidas Independencia y Luro.

El reclamo tiene como eje el ataque sufrido por Yohana durante la madrugada del domingo, cuando fue abordada por dos delincuentes armados en el barrio San Martín. Según confirmaron fuentes oficiales, los asaltantes la amenazaron a punta de pistola para robarle la moto que utilizaba para trabajar y, en medio del hecho, uno de ellos efectuó un disparo.

La bala atravesó uno de los brazos de la joven y quedó alojada en la columna vertebral, provocándole heridas de extrema gravedad. Desde entonces, Yohana permanece internada y su estado genera profunda preocupación entre familiares, amigos y colegas.

Durante la caravana, los repartidores circularon tocando bocina, con luces encendidas y portando carteles con consignas de pedido de justicia y mayor seguridad. “Podría haber sido cualquiera de nosotros”, repetían algunos de los manifestantes, que señalaron que los robos, ataques y amenazas se volvieron moneda corriente durante las jornadas laborales, especialmente en horarios nocturnos.

El reclamo no solo apuntó a pedir el esclarecimiento del hecho y el castigo a los responsables, sino también a exigir medidas concretas para proteger a quienes trabajan como repartidores, un sector cada vez más expuesto a hechos de violencia mientras recorre distintos barrios de la ciudad para ganarse la vida.

La protesta se desarrolló de manera pacífica, pero con un fuerte impacto visual y sonoro, y volvió a poner en agenda el debate sobre la inseguridad y las condiciones en las que trabajan miles de repartidores en Mar del Plata.

Avances en la investigación

Tal como se informó, este viernes fueron aprehendidos dos sujetos de 23 y 21 años tras una serie de allanamientos que tuvieron lugar en la calle Wilde al 1000 y otro en la localidad de Batán.

En el marco de una causa por el delito de criminis causa, el principal sospechoso del ataque - identificado como A.F.N. - prestó declaración en Tribunales, mientras que el restante - señalado por vender la moto por $2.500.000 - se negó a declarar.

En los operativos personal de la DDI secuestró tres motocicletas cuya procedencia se desconoce, chapas patente, los celulares y prendas de vestir empleadas en el robo.

Cuál es su estado de salud

La fiscal Florencia Salas, a cargo de la investigación, confirmó que la víctima sufrió una lesión irreversible que la dejó con una parálisis en ambas piernas. Según reveló, los delincuentes le dispararon cuando ya le habían sustraído la moto. "Se sospecha que puede llegar a quedar paralítica", indicó en una rueda de prensa.

Si bien no corre riesgo su vida, la víctima sufrió una lesión presuntamente irreversible. Este viernes será operada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para intentar revertir su situación.