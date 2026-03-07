Intentó robar en una camioneta en el centro y fue retenido por vecinos tras una persecución

Un hombre de 24 años fue aprehendido este viernes por la noche en pleno centro, acusado de intentar robar elementos del interior de una camioneta estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 en la zona de avenida Independencia entre Belgrano y Moreno. Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría primera llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de varias personas reteniendo a un hombre.

Fue retenido por civiles hasta que llegaron efectivos policiales

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el acusado habría forzado el vidrio lateral de una Renault Kangoo que estaba estacionada en Jujuy al 2100 e ingresó al interior del vehículo por la ventanilla trasera. En ese momento fue advertido por un empleado de seguridad, quien le dio la voz de alto.

Ante la situación, el sospechoso intentó escapar y se inició una persecución a pie por varias cuadras, hasta que finalmente fue reducido sobre la avenida Independencia por el trabajador de seguridad y un transeúnte que colaboró en la detención.

Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que la camioneta tenía el vidrio lateral trasero roto y que en su interior había diferentes herramientas de trabajo pertenecientes al propietario.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso actuaciones por robo en grado de tentativa y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.