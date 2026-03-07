No se salva ni el quemado: detuvieron a un hombre mientras robaba cables de un auto incendiado

Un hombre de 33 años fue detenido durante la madrugada de este sábado acusado de intentar robar cables de un vehículo incendiado en la zona de avenida Vértiz y Castex.

El procedimiento fue realizado por personal de Prefectura Naval Argentina que patrullaba el sector y observó a cuatro hombres persiguiendo a un individuo. Ante esa situación, los efectivos lograron interceptarlo y constataron que llevaba una bolsa con cables incinerados.

Tras una persecución fue detenido por efectivos de la Prefectura Naval (Imagen ilustrativa)

En el lugar, el propietario de un taller mecánico cercano, explicó que horas antes un vehículo estacionado frente a su local se había incendiado y que luego una persona regresó para intentar sustraer los cables del rodado. Según indicó el dueño del taller, la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Tras el procedimiento, los efectivos secuestraron la bolsa con cables y trasladaron al sospechoso a la dependencia policial correspondiente.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso actuaciones por hurto en grado de tentativa y posteriormente otorgó la libertad al imputado.