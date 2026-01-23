Pyme chanta: robaba agua y cerveza del boliche para venderlas en el baño

El sujeto fue atrapado con efectivo, botellas de agua y latas de cerveza.

Un sujeto que hacia tareas de limpieza en un complejo bailable fue aprehendido por personal policial al descubrir que comercializaba en el baño de caballeros agua mineral y cerveza que robaba del depósito.

Efectivos de UTOI, en el marco del operativo De Sol a Sol aprehendió al sujeto en el lugar ubicado en la ruta 11. El viernes por la madrugada personal de seguridad del complejo detectó al empleado, que comercializaba la mercadería sustraída en el baño.

El personal policial secuestró en poder del imputado algo más de cuarenta mil pesos, veinte botellas de agua mineral y veinticinco latas de cerveza.

El sujeto de 31 años fue notificado de la formación de una causa penal por hurto y deberá declarar ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez en Tribunales.