Una mujer dio a luz en su casa: enfermeros entraron por la ventana para asistirla

Un emotivo como inesperado momento se vivió este jueves por la tarde en una casa del barrio Bernardino Rivadavia de Mar del Plata, donde una mujer de 36 años comenzó con los trabajos de parto y dio a luz en su propia casa. Para ser asistida, personal de emergencias ingresó por la ventana después de trepar al techo de la entrada.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que el hecho se registró alrededor de las 14 en una vivienda ubicada en Rodríguez Peña al 5600, donde una mujer dio a luz. Tras un llamado al 107, las radioperadoras brindaron las primeras indicaciones hasta el arribo del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same).

Junto con efectivos de la Policía Bonaerense, los enfermeros se encontraron con la puerta de ingreso cerrada, por lo que subieron por medio de una escalera al techo de la entrada, levantaron la persiana e ingresaron por la ventana para asistir a la madre, quien se encontraba "inestable" y con su beba recién nacida.

La mujer y su pequeña hija fueron trasladadas rápidamente al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) de Mar del Plata con el apoyo de la Policía, que en el trayecto se encargó de despejar el camino y desviar el tránsito.

Según pudo saber este medio, la beba nació con un peso de 3,800 kilos y se encuentra estable. Ambas quedaron internadas en óptimas condiciones.