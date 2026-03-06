Paritarias 2026: los docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial de Provincia

Los gremios docentes de Provincia acordaron y se cerró la paritaria por dos meses.

Los gremios docentes AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba aceptaron la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo cual Axel Kicillof, tras atravesar un paro en el comienzo de clases, cerró la paritaria por dos meses.

La oferta establece un incremento bimestral del 7,5% para marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y la reapertura de negociaciones en junio. “Los porcentajes de incremento salarial de la oferta aprobada por los congresales será percibida también por los jubilados”, explicó la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) Liliana Olivera.

“La propuesta incluye una bonificación que viene a compensar la pérdida del Fondo de Incentivo Docente”, agregó la titular de FEB y sintetizó en que habrá un ajuste del 5% en marzo y el 2,5% en abril, más una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”.

Suteba también votó a favor de la propuesta, pero un sector disidente rechazó el acuerdo y llamó a un paro a desarrollarse la semana que viene.

Impacto en los salarios para los cargos iniciales