Pedirán la preventiva del adolescente detenido por el violento robo a la familia mendocina

El adolescente aprehendido este sábado acusado de ser uno de los autores del violento robo que sufrió un matrimonio de turistas mendocinos con sus cuatro hijos de entre 2 y 9 años cuando llegaban a la ciudad se negó a declarar y confirmaron que seguirá detenido.

Se hicieron dos allanamientos en Mar del Plata.

Tras entrevistarse con la defensa no quiso dar su versión de los hechos ante el fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y quedó alojado en el Centro Cerrado de Batán. La semana próxima se hará la audiencia donde, a partir de los datos recabados hasta el momento, se solicitará su prisión preventiva.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que está avanzada la identificación de los otros dos sujetos que participaron del robo y que no se descarta la realización de nuevos allanamientos tras los dos realizados este sábado por personal de la DDI en viviendas del barrio San Jorge y La Herradura, en inmediaciones del lugar donde sorprendieron a las víctimas.

Elementos secuestrados.

Tal como se informó, si bien en la requisa no se encontraron elementos de interés, tras un minucioso rastrillaje en adyacencias a las viviendas de ambos, en un descampado y a unos cincuenta metros de la casa del detenido secuestraron prendas de menores y un neceser de las víctimas.

El robo

La familia mendocina fue abordada frente a la rotonda del Hipódromo. Tres delincuentes sorprendieron al matrimonio oriundo de San Rafael y sus hijos pequeños, que viajaban en una camioneta y una casilla rodante e ingresaban a la ciudad.

Se llevaron el rodado y quedaron dos menores –de 6 y 9 años- al costado de la ruta, en medio de la noche. A las pocas cuadras y siempre a punta de pistola, obligaron a bajarse al resto de los turistas.

Luego, uno de ellos logra llamar al 911 y comienza la búsqueda policial, tanto de los dos menores como de la camioneta.