“Bajate o te quemo”: así fue la noche de terror que vivió una familia mendocina

“Fue una aberración lo que vivimos, una película. Mis hijos se quieren volver”. Con esas palabras, Jesús, sintetizó la noche de terror que junto a su familia vivieron cuando llegaban a Mar del Plata, para disfrutar sus merecidas vacaciones y que en cuestión de minutos se transformaron en una pesadilla, cuando les robaron la camioneta y su casilla rodante, pero durante varias cuadras con ellos dentro.

“Nos estábamos bañando dentro de la casilla cuando vinieron estos tipos. Hubiera sido algo más normal si me robaban la camioneta y la plata que tenía en la guantera, pero fue una aberración lo que vivimos. Les di todo y vivimos algo que fue de película. A mi mujer la bajaron desnuda en medio de la calle. Estamos todos shockeados”, comenzó diciendo Jesús (44), el propietario de la Toyota Hilux que esta mañana fue hallada en un descampado en el barrio La Herradura.

Una noche de terror

El hecho ocurrió cerca de las 23 frente a la rotonda del Hipódromo, cuando tres delincuentes sorprendieron a un matrimonio oriundo de San Rafael y sus hijos pequeños, que viajaban en una Toyota Hilux negra y una casilla rodante e ingresaban a la ciudad.

La familia se había detenido a cargar nafta en una estación al costado de la ruta 226 –en el km7- y como no les permitieron bañarse, prosiguieron dos kilómetros más hasta que el conductor del rodado se detuvo a higienizarse al costado de la Autovía. En ese momento, tres sujetos a punta de pistola se llevaron la camioneta con el matrimonio de Mendoza arriba y abandonaron a dos de sus pequeños hijos al costado de la ruta, en medio de la noche.

"Pararon en una calle. Bajé a mi esposa que estaba desnuda y me volví a colgar, pero después me bajé porque nos estaban apuntando cada vez más para pegarnos un tiro", relató.

Con el vehículo en marcha y mientras el hombre les suplicaba que le devolvieran su teléfono celular, su mujer se bañaba en la casilla rodante. "Tengo a mi familia atrás", insistió ante cada amenaza de los delincuentes. “En un momento me dijeron, apuntándome, «tirate porque te quemo» y tuve que hacerlo. "Pararon en una calle. Bajé a mi esposa que estaba desnuda y me volví a colgar, pero después me bajé porque nos estaban apuntando cada vez más para pegarnos un tiro", relató.

"Cuando arrancaron el robo, manejaban muy rápido por calles de tierra mientras estábamos en la casilla. Fue algo horrible. Aunque dentro de todo estamos bien. Mis hijos están con miedo y a cada rato me dicen «papá, cuándo nos vamos». Fue algo horrible”, recordó.

El hombre agradeció la ayuda de unos vecinos, que los ayudaron a sacar la camioneta y los asistieron en las horas posteriores a la pesadilla.

“Tengo que arreglar el tambor de arranque porque no tengo la llave. Es mucha plata. Y estamos sin el dinero de las vacaciones, nos robaron además la ropa. Nos dejaron con lo puesto”, lamentó.

Quien pueda ayudar a la familia, favor de comunicarse al 2604047599.