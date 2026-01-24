Atraparon a un adolescente de 16 años por el violento robo a turistas mendocinos

Los turistas oriundos de Mendoza fueron asaltados en su casa rodante.

Un adolescente de 16 años acusado de ser uno de los autores del violento robo que sufrió un matrimonio de turistas mendocinos con sus cuatro hijos de entre 2 y 9 años cuando llegaban a la ciudad fue detenido hace instantes por personal de la DDI.

Los turistas oriundos de Mendoza fueron asaltados en su casa rodante.

El menor fue aprehendido tras la realización de dos allanamientos en viviendas del barrio San Jorge y La Herradura en inmediaciones del lugar donde sorprendieron a las víctimas.

Si bien en la requisa no se encontraron elementos de interés , tras un minucioso rastrillaje en adyacencias a las viviendas de ambos, en un descampado y a unos cincuenta metros de la casa del detenido secuestraron prendas de menores y un neceser de las víctimas.

Allanaron dos viviendas en el barrio San Jorge y La Herradura.

El menor fue trasladado al Hospital Materno Infantil para la realización de informe médico y luego al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para declarar ante el fiscal Walter Martínez Soto.