Robaron a turistas que festejaban un cumpleaños: cayó el único prófugo

Personal de la DDI allanó una vivienda en vivienda en Ayacucho al 8700.

El único prófugo del robo que una familia de turistas sufrió en una casa de Punta Mogotes, cuando festejaban un cumpleaños, fue detenido en las últimas horas por personal de la DDI y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El hecho investigado por el fiscal Mariano Moyano ocurrió la madrugada del 10 de enero cuando los delincuentes ingresaron a una casa en Croce al 2400, redujeron a los turistas y sustrajeron celulares y una mochila.

Los efectivos encontraron un celular y un formulario 08 de un auto utilizado en el robo.

El rápido accionar policial permitió aprehender a dos de ellos y secuestrar el VW Gol de color gris en el que habían llegado a la casa. El tercer miembro del grupo logró escapar antes del traslado a la comisaría tercera donde labraron las actuaciones de rigor.

Menos de una semana después del hecho la causa fue remitida al Gabinete de robos agravados a viviendas de la DDI que logró establecer la identidad del sujeto que se dio a la fuga.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, este jueves se allanó una vivienda en Ayacucho al 8700 donde detuvieron al sospechoso de 45 años, secuestraron un celular que será peritado y un formulario 08 en blanco correspondiente al VW Gol secuestrado el día del hecho.

El imputado por robo triplemente agravado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas prestará declaración en Tribunales.