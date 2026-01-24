Tristeza en Tandil: un momento recreativo terminó en tragedia para un joven de 26 años

En la zona del Lago del Fuerte no se debe ingresar a nadar.

En horas de la tarde de este sábado se confirmó en Tandil la peor noticia luego de que a último momento de la mañana se activara el protocolo de búsqueda de una persona en el área del Lago del Fuerte: el desenlace terminó por ser fatal para una víctima de 26 años que se había metido al agua junto a otras personas.

La triste novedad quedó confirmada por el gobierno municipal luego de que las autoridades recibieran una denuncia por la desaparición del joven cerca del mediodía de este 24 de enero.

El uso del Lago del Fuerte se desarrolla bajo un criterio de preservación ambiental.

De acuerdo a la información preliminar, la persona se encontraba nadando en el lugar junto a otras personas y una vez que no apareció, sus compañeros dieron aviso a los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron bomberos, efectivos de la policía departamental, del comando de patrullas y de la policía ecológica, quienes comenzaron las tareas correspondientes y solicitaron la colaboración del centro de monitoreo municipal para el relevamiento de cámaras, con el objetivo de determinar horarios de ingreso a la zona y la cantidad de personas presentes.

Posteriormente, se sumaron al operativo personas de Defensa Civil y recursos humanos de la Cruz Roja, reforzando el trabajo coordinado entre las distintas áreas intervinientes.

Decenas de personas se sumaron a la búsqueda del joven en el Lago del Fuerte de Tandil.

Ante la falta de resultados positivos durante las primeras horas, se dispuso la convocatoria de la unidad de rescate de buzos de la ciudad de Mar del Plata.

Cerca de las 18 horas, el personal especializado logró hallar el cuerpo sin vida a aproximadamente tres metros de profundidad. La persona fallecida residía en la ciudad de Tandil.

El Lago del Fuerte es un espejo de agua artificial, generado a partir de una represa hídrica.

La natación en el Lago del Fuerte no se encuentra permitida

El Lago del Fuerte es un espejo de agua artificial, generado a partir de una represa hídrica, y se encuentra alcanzado por el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley N.º 12.257). La normativa provincial contempla el uso recreativo de los embalses, pero establece que dicho uso no es libre ni automático, sino que debe contar con la correspondiente autorización de la Autoridad del Agua, con intervención del Municipio.

En el ámbito local, la ordenanza vigente (7271/97) regula el uso del Lago del Fuerte bajo un criterio de preservación ambiental y control de las actividades que allí se desarrollan, sin prever la habilitación de la natación o el baño público en el espejo de agua.

En este marco, y en tanto no exista una habilitación específica, la natación en el Lago del Fuerte no se encuentra permitida, especialmente considerando que se trata de una obra hidráulica que presenta riesgos asociados y requiere condiciones particulares de seguridad.