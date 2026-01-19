El turismo en Tandil atraviesa un verano atípico, con menor ocupación

El inicio de la temporada 2026 dejó un escenario complejo para el sector turístico de Tandil. Pese a un alentador período de año nuevo, prestadores y referentes de la actividad coinciden en que se trata de un verano atípico, con niveles de ocupación sensiblemente más bajos que en años anteriores y con un visitante que llega con un gasto más cuidado.

Desde el sector hotelero y gastronómico señalaron que la primera quincena se desarrolló en línea con lo que ya se preveía desde diciembre. Si bien se registra movimiento turístico, el flujo es menor al habitual y la diferencia se percibe tanto en los números como en la dinámica cotidiana de la ciudad. A ello se suma un cambio en el perfil del visitante, con una economía más austera y estadías más cortas.

Caída del poder adquisitivo y competencia internacional

Uno de los factores que explican esta situación es la caída en el poder adquisitivo, sumada a la competencia de destinos internacionales. Según se indicó, aquellos turistas que lograron sostener su capacidad de gasto optaron por viajar al exterior, donde países como Brasil o Chile resultan más económicos en términos comparativos. En ese contexto, el sector local enfrenta dificultades para competir, aun manteniendo tarifas similares a las de temporadas anteriores.

En cuanto a los niveles de ocupación, los referentes evitaron precisar cifras exactas, aunque estimaron que se ubican cerca del 50 por ciento, lejos de los valores que rondaban el 80 por ciento en el mismo período del año pasado. A pesar de haber ajustado precios para sostener la competitividad, el incremento de costos —tanto por inflación como por tasas y servicios— genera una fuerte presión sobre los prestadores.

Caída en la ocupación hotelera y de cabañas en Tandil en lo que va de 2026.

Otro de los puntos planteados fue la limitada disponibilidad de recursos para la promoción turística. Desde el sector advirtieron que el presupuesto publicitario resulta insuficiente, lo que llevó a priorizar acciones en redes sociales y a redirigir el tráfico hacia los canales oficiales de Tandil. En ese marco, reconocieron que la falta de fondos dificulta el trabajo de posicionamiento de la marca ciudad.

También se remarcó la importancia de contar con previsibilidad en el calendario turístico. En ese sentido, se valoró positivamente la definición anticipada de los fines de semana largos para este año, lo que permitirá planificar mejor las campañas y favorecer el movimiento durante distintos meses, con impacto positivo no solo en el turismo sino en la economía local en general.

Finalmente, de cara a lo que resta del verano, el sector estimó que el flujo actual podría sostenerse hasta carnaval, siempre que las condiciones climáticas acompañen. Más allá de esa fecha, el panorama dependerá en gran medida de la agenda de eventos de la ciudad, con la necesidad de generar propuestas constantes que mantengan a Tandil como una opción atractiva para los visitantes.