Un murciélago entre los juguetes: el inesperado contacto que activó un alerta por rabia

La aparición de murciélagos con rabia en Tandil es constante todos los años.

Un episodio tan inusual como inquietante encendió una señal de alerta sanitaria en la ciudad de Tandil, luego de confirmarse que un murciélago con el que tuvo contacto un niño pequeño dio positivo a rabia.

La situación ocurrió el martes 10 de febrero, cuando un menor de tres años y medio jugaba en el balcón de su casa, un espacio protegido con red. En medio de sus juguetes apareció un murciélago. Sin advertir el peligro, el niño lo acarició hasta que el animal se asustó y comenzó a chillar. Ese contacto directo —breve pero concreto— fue el dato clave que activó el protocolo sanitario.

El padre del menor le lavó de inmediato las manos con agua, jabón y detergente en varias oportunidades, y se comunicó con la madre del niño, la veterinaria e investigadora Victoria Nieto, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicen. Luego consultaron al pediatra y acudieron a la guardia del Hospital de Niños Dr. Debilio Blanco Villegas, donde se indicó seguir el procedimiento correspondiente a través del área de Bromatología.

El Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas de Tandil.

Vacunación preventiva y análisis del ejemplar con rabia

Aunque la dependencia no se encontraba en su horario habitual, se articularon rápidamente gestiones con profesionales del Hospital Ramón Santamarina y del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió aplicar de manera inmediata la vacunación preventiva al menor y enviar el ejemplar a análisis.

El murciélago fue retirado por el departamento de bromatología de Tandil y remitido al laboratorio de zoonosis urbana de Avellaneda, donde se confirmó el diagnóstico positivo a rabia. Tras ese resultado, se dispuso además el envío de gammaglobulina desde La Plata para completar el esquema preventivo dentro de los plazos recomendados.

Anillos sanitarios, una constante en Tandil

Desde el Sistema Integrado de Salud Pública remarcaron que la rápida intervención evitó una posible complicación mayor. La rabia es una enfermedad 100% mortal una vez que presenta síntomas, pero también 100% prevenible si se actúa a tiempo.

En paralelo, la Dirección de Bromatología y Zoonosis informó que, ante la detección de dos murciélagos positivos en la ciudad, se realizarán nuevos anillos sanitarios con vacunación antirrábica gratuita para mascotas en las zonas de Yrigoyen al 700 y Argerich al 1700. El operativo consistirá en un cordón preventivo en las manzanas aledañas a los puntos donde aparecieron los ejemplares.

Las autoridades insistieron en la importancia de no manipular murciélagos ni otros animales silvestres, aun cuando parezcan inofensivos o estén inmóviles, y en mantener al día la vacunación antirrábica de perros y gatos, única herramienta efectiva para evitar la transmisión.

El episodio, que comenzó como una escena cotidiana de juego infantil, terminó convirtiéndose en un caso testigo sobre la importancia de la prevención, la consulta inmediata ante cualquier contacto sospechoso y la articulación entre veterinarios, sistema de salud y organismos públicos frente a enfermedades zoonóticas.