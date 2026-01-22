Con fondos del gobierno de Kicillof, se retoma en Miramar un plan de viviendas paralizado por Milei

La iniciativa de reactivación en Miramar comenzará con una primera etapa de 12 viviendas.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la administración que encabeza Axel Kicillof, anunció la reactivación de una obra de viviendas en el distrito de General Alvarado, en el marco de una política de impulso a la obra pública y al acceso al hábitat.

El intendente municipal, Sebastián Ianantuony, firmó esta semana un convenio con la titular del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, para retomar el proyecto de viviendas del programa Completar, que había sido paralizado por el gobierno nacional.

Batakis al recorrer la zona de las viviendas en Miramar.

Según se informó, durante los últimos meses el jefe comunal llevó adelante diversas gestiones para que la gestión de Milei retomara la obra. Sin embargo, ante la falta de respuestas, la provincia de Buenos Aires resolvió hacerse cargo del proyecto y volver a ponerlo en marcha con financiamiento propio.

La iniciativa comenzará con una primera etapa de 12 viviendas, marcando un nuevo avance en materia de políticas habitacionales y reactivación de la obra pública en el distrito.

Batakis junto al intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

Tras la firma del convenio, Ianantuony destacó el acompañamiento del gobierno bonaerense y remarcó la importancia de sostener este tipo de proyectos: “Seguimos gestionando para que las obras no se detengan y para que el derecho a la vivienda se transforme en hechos concretos; gracias a la ministra y a su equipo por acompañar este paso y devolver una esperanza real a nuestros vecinos”.

La decisión de la provincia se enmarca en la estrategia del gobierno de Axel Kicillof de sostener la inversión pública, reactivar obras paralizadas y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho, aun en un contexto adverso a nivel nacional.