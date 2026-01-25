Manejaba una camioneta sin patente buscada por la policía: llevaba joyas e iba armado con una pistola calibre .22 con silenciador

La pistola semiautomática que portaba el sujeto detenido en una camioneta buscada por la policía.

Un hombre de 26 años quedó detenido por personal policial en la ciudad de Tandil mientras circulaba a bordo de una camioneta sin chapa patente colocada.

En el procedimiento de control de rutina se constató que el vehículo presentaba un pedido de secuestro activo y prohibición de circulación.

La camioneta en la que circulaba el detenido por Tandil.

Durante la requisa, los efectivos hallaron en el interior del rodado una pistola semiautomática calibre .22 con silenciador, cargador colocado y diez cartuchos intactos.

Además incautaron dos teléfonos celulares, una chapa patente adulterada y joyas de oro.

Los elementos incautados por la policía tras el procedimiento en Tandil.

A partir de la inmediata intervención judicial, y gracias al rápido accionar de la UFI N°16, a cargo del Dr. Eguzquiza; la Ayudantía Fiscal de Drogas, a cargo de la Dra. Molina; y el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. Suárez, se dispuso el allanamiento y la detención del imputado, con resultados altamente positivos.

El procedimiento permitió el secuestro de un arma de guerra, municiones, estupefacientes de distinto tipo listos para su distribución, medicamentos e insumos utilizados para la elaboración de sustancias ilegales, autopartes y documentación apócrifa, entre otros elementos de interés para la causa.

Tras un allanamiento la policía dio con diversas autopartes.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia y permanece privado de su libertad, en el marco de una investigación que continúa en curso.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana del municipio de Tandil remarcaron que este tipo de acciones coordinadas refuerzan la capacidad del Estado para prevenir y combatir el delito, y ratificaron la continuidad del trabajo conjunto entre la comuna, las fuerzas de seguridad provinciales y el Poder Judicial.