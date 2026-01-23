Continúa la tensión en Pinamar con los guardavidas: habrá cobertura reducida sábado y domingo

Desde la Asociación de Guardavidas de Pinamar informaron que durante este fin de semana, del sábado 24 y domingo 25 de enero, el servicio en las playas municipales funcionará con horario reducido, de 10 a 16 horas, como parte de una nueva medida de fuerza en el marco del conflicto salarial que mantiene el sector con el gobierno del intendente Juan Ibarguren.

Desde el gremio explicaron que la decisión fue adoptada de manera unánime y consiste en cumplir únicamente con las seis horas reglamentarias de trabajo, ante la falta de diálogo y la negativa del Ejecutivo local a avanzar en una recomposición de los salarios, que aseguran se encuentran atrasados.

El reclamo no es nuevo. El conflicto se extiende desde fines de 2025 y ya tuvo una primera manifestación concreta el martes 20 de enero, cuando los guardavidas aplicaron una reducción horaria similar como advertencia, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo.

En el comunicado, la asociación cuestionó además la postura del municipio al señalar que, mientras las tasas municipales tuvieron un incremento del 66% durante 2025, al sector se le ofreció un aumento interanual del 10%, cifra que consideran insuficiente y alejada de la realidad económica.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, en conflicto con los guardavidas del distrito.

Playas de Pinamar formalmente inhabilitadas por falta de seguridad

Otro de los puntos centrales del mensaje está vinculado a la seguridad. Según advirtieron, las playas de Pinamar se encuentran inhabilitadas por no cumplir con los parámetros mínimos de seguridad establecidos por la normativa vigente, situación que —afirman— pone en riesgo la vida de las personas.

En ese sentido, solicitaron a la comunidad y a los turistas que extremen las precauciones y eviten ingresar al mar fuera del horario en el que habrá cobertura de guardavidas, remarcando la importancia de respetar las indicaciones para prevenir accidentes.

Finalmente, el gremio agradeció el acompañamiento y las muestras de apoyo recibidas por parte de la comunidad, mientras el conflicto continúa sin resolución y con impacto directo en uno de los servicios esenciales de la temporada de verano.