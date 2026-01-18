Multas más altas en Pinamar ante el descontrol diario en “La Frontera”

Por decreto, en un intento para frenar el descontrol diario que se vive en la zona pinamarense de “La Frontera”, el intendente del distrito, Juan Ibarguren, decidió endurecer las reglas de uso de ese sector de médanos y playas situado en la región norte de la comuna.

Con el inicio de la temporada alta y un fuerte flujo de visitantes, la municipalidad de Pinamar debió intervenir en la zona de La Frontera, uno de los sectores más concurridos del partido. A través del decreto N.º 0104/2026, el Ejecutivo municipal estableció un paquete de medidas orientadas a reforzar la seguridad vial, proteger la integridad de las personas y preservar el espacio público.

La novedad se conoce en el marco del reciente siniestro vial ocurrido en esa zona del que resultó gravemente herido Bastián Jérez, de 8 años, quien permanece internado en Mar del Plata en delicado estado de salud.

La zona de “La Frontera”, sede de siniestros todos los veranos.

El decreto en Pinamar para la zona de “La Frontera”

La nueva normativa apunta especialmente a desalentar la circulación indebida de vehículos motorizados —como cuatriciclos, motocicletas, UTV y camionetas— fuera de las áreas habilitadas o en propiedades privadas. En ese marco, se fijaron multas de alto impacto económico, que van desde los 8.500 hasta los 25.000 módulos, con montos que pueden alcanzar cifras millonarias según la gravedad de la infracción y la reincidencia.

El decreto también habilita a los agentes municipales a disponer la retención e incautación de vehículos cuando la conducta observada represente un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. A esto se suma la posibilidad de inhabilitar licencias de conducir por períodos prolongados y de promover acciones penales en los casos de ingreso ilegal a propiedades privadas.

Uno de los puntos centrales del régimen es la imputación de gastos al infractor. El municipio podrá reclamar los costos derivados de accidentes o intervenciones vinculadas a infracciones, incluyendo atención médica, traslados de emergencia, uso de recursos del sistema de salud y de distintas áreas municipales, además de la reparación de daños ambientales y la recuperación del espacio público afectado.

En cuanto al control en territorio, la Secretaría de Gobierno intensificó los operativos en accesos y sectores estratégicos de La Frontera. Actualmente funcionan seis puestos de control, donde se verifican documentos y se realizan controles de alcoholemia, con apoyo de fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El nuevo esquema sancionatorio fue incorporado al código de faltas municipal y será aplicado por el Juzgado de Faltas correspondiente. Desde la comuna remarcaron además que se sancionará con severidad a quienes permitan el uso de cuatriciclos o UTV a menores de edad sin la supervisión adecuada.

Las medidas ya rigen en todo el sector y forman parte de una estrategia que busca que Pinamar continúe siendo un destino turístico seguro, donde la recreación y el disfrute convivan con el respeto por las normas y el cuidado del entorno natural.