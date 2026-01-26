Una joven golpeó a su suegra y la amenazó de muerte por $20.000

El conflicto se originó por la venta de una malla metálica por 20.000 pesos.

Una mujer de 62 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de su propia nuera, quien habría irrumpido en su domicilio particular y la atacado tras una discusión familiar.

El hecho ocurrió en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y requirió la intervención de la Policía. Según el relato de la víctima, el conflicto se desató cuando la agresora le recriminó la venta de una malla metálica de su propiedad, realizada por un monto de 20 mil pesos.

La Policía de Santa Cruz inició la investigación correspondiente tras la denuncia.

Durante el episodio, la denunciante sufrió agresiones físicas que le provocaron lesiones en la cabeza y el cuello, las cuales fueron posteriormente constatadas por personal policial.

Además, la mujer aseguró haber recibido amenazas verbales por parte de su nuera, quien le habría proferido expresiones intimidatorias y advertencias sobre posibles ataques nuevos contra su integridad física, lo que le generó un fuerte estado de temor y angustia.

Tras la denuncia, se inició la investigación correspondiente, con la toma de testimonios y la recolección de elementos que permitan esclarecer lo sucedido. El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, que dispuso el seguimiento de la causa en el marco de una investigación por los presuntos delitos de lesiones y amenazas.

Asimismo, se evalúa la adopción de medidas de protección para resguardar a la denunciante, teniendo en cuenta el vínculo familiar existente entre ambas partes.