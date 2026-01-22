Se hacía pasar por repartidor para delinquir: hace cinco días andaba en un auto robado

Hace menos de una semana le había robado el auto a un jubilado de 80 años.

Una investigación por el robo de un auto que se tramita en la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (Odepa) terminó con la realización de un allanamiento en la casa del sospechoso que se hacía pasar como repartidor de aplicación.

La medida fue dispuesta tras tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Cuarta que incluyeron el relevamiento de cámaras privadas y análisis de información para identificar al presunto autor de un robo.

La ropa con la que simulaba ser un trabajador de Pedidos Ya.

El allanamiento se realizó con la colaboración del Grupo GAD y en el lugar secuestraron municiones calibre nueve milímetros, réplicas de armas de fuego, documentación vehicular, llaves de distintos rodados, indumentaria utilizada para reparto y otros objetos vinculados a vehículos sustraídos.

El sujeto fue notificado de la formación de una causa por encubrimiento, aunque no tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.

Armas, municiones, documentación, llaves y otros elementos secuestrados.

Además, autoridades policiales informaron que el imputado ya había sido aprehendido el 17 de enero, en el marco de un operativo preventivo cuando fue interceptado tras abandonar un vehículo Volkswagen Golf que había sido sustraído horas antes.

En esa oportunidad, secuestraron el rodado, un celular y prendas de vestir, estableciéndose su vinculación con un hecho de robo automotor ocurrido el 16 de enero en jurisdicción de la Comisaría Segunda.

El detenido tiene 26 años y cuenta con antecedentes penales.

Dicho hecho tuvo como víctima a un hombre de 80 años, quien fue abordado y despojado de su vehículo mientras circulaba por la vía pública, resultando con lesiones, activándose de inmediato el pedido de secuestro del rodado.